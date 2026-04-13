Vědci vyvinuli způsob, jak pomoci ochraně ohrožených druhů jeřábů

Vědci z Výzkumného ústavu pro krajinu vyvinuli způsob, jak pomoci ochraně ohrožených druhů jeřábů. Díky takzvané metodě mikropropagace lze ohrožené stromy účinně množit v laboratorních podmínkách. Z malého kousku rostliny, například z pupenu nebo části výhonku, lze vypěstovat nové rostliny, které se dál množí. Jakmile zakoření, přesazují je do skleníku nebo zpět do přírody. Díky novému postupu je možné vypěstovat velké množství rostlin i z velmi malého počtu jedinců, což je pro záchranu ohrožených populací klíčové, uvedl dnes ústav v tiskové zprávě.
Výzkumný tým testoval tuto metodu u čtyř vzácných druhů jeřábů. Vědci nejprve odebrali výhonky z matečných stromů a v laboratoři z nich založili takzvané in vitro kultury. Následně je pěstovali ve speciálních živných médiích obsahujících rostlinné hormony, které podporují růst nových výhonů. Ukázalo se, že jednotlivé druhy reagují na laboratorní podmínky odlišně - některé vytvářely více výhonů, jiné naopak lépe zakořeňovaly. Většinu zkoumaných druhů se podařilo úspěšně zakořenit mimo sterilní laboratorní prostředí přímo v substrátu z rašeliny a perlitu.
"Výhodou mikropropagace je, že dokážeme rychle rozmnožit i velmi vzácné druhy z minimálního množství původního materiálu. Z jediného stromu tak můžeme získat desítky až stovky nových jedinců," uvedla vedoucí odboru rostlinných biotechnologií Jana Hanzal Šedivá.
Vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny. V Česku roste 21 původních druhů jeřábů, z nichž většina je považována za ohrožené nebo velmi vzácné. Některé populace tvoří jen několik desítek jedinců. Tyto stromy navíc často žijí na okrajích skal, ve světlých lesích nebo na stepních svazích - tedy v prostředí, které v dnešní kulturní krajině mizí. "Jeřáby jsou mimořádně důležité pro biodiverzitu krajiny. Často rostou v extrémních podmínkách, kde jiné dřeviny neuspějí, a vytvářejí unikátní ekosystémy," uvedla Hanzal Šedivá.
Přirozené rozmnožování jeřábů je komplikované. Většina druhů se sice rozmnožuje semeny, ale jejich vznik závisí na opylení jinými jedinci v okolí. Pokud je populace příliš malá nebo izolovaná, semena se vytvářejí jen obtížně. Navíc jde často o druhy s velmi omezeným výskytem. Někdy roste jen jeden dospělý strom v celé oblasti, což šanci na přirozené rozmnožení výrazně snižuje. Vyvinutý postup může podle vědců výrazně pomoci ochraně ohrožených druhů jeřábů. Díky němu lze připravit rostliny pro posilování malých populací v přírodě, pro zakládání záložních kolekcí a také pro výsadbu v botanických zahradách či arboretech.