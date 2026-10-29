Vědkyně z Botanického ústavu AV ČR získala španělskou cenu za výzkum

Vědkyně Ana Novoa Pérez z Botanického ústavu Akademie věd (AV) ČR získala Španělskou národní cenu Ángely Ruiz Roblesové za výzkum pro mladé vědce za rok 2026. Ocenění dostala za převádění vědeckých poznatků o invazních rostlinách do praktických opatření a veřejných politik. Cenu převzala při úterním ceremoniálu ve španělské Vitorii-Gasteiz za účasti krále Filipa VI. ČTK o tom dnes informovala Miroslava Dvořáková z Botanického ústavu.
Ana Novoa působí v Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR a současně ve španělském výzkumném ústavu Estación Experimental de Zonas Áridas v Almeríi, kde je zástupkyní ředitelky. Její práce propojuje český a španělský výzkum biologických invazí a přispívá k mezinárodní spolupráci při hledání účinných způsobů ochrany přírody.
Dlouhodobě se zabývá ekologií biologických invazí, zejména šířením invazních rostlin, jejich dopady a možnostmi regulace. Významnou součástí její práce je také výzkum postojů veřejnosti k invazním druhům a hledání způsobů, jak zlepšit spolupráci mezi vědci, správci území, veřejností a institucemi, které rozhodují o opatřeních na ochranu přírody. Porota vyzdvihla její schopnost vytvářet koncepty a metodiky pro management invazních rostlin, které nacházejí uplatnění při formulaci veřejných politik a legislativy na mezinárodní úrovni. Ocenila také vybudování stabilního výzkumného týmu.
Cena, kterou uděluje španělské ministerstvo vědy, inovací a univerzit, upozorňuje na mimořádné výsledky v oblasti přenosu vědeckých poznatků do praxe. "Biologické invaze neznají státní hranice a jejich dopady se často projevují v mnoha zemích současně. Proto je pro jejich pochopení a účinné řešení mezinárodní výzkumná spolupráce naprosto zásadní. Ana dokáže propojovat vědce z různých zemí a oborů a především přenášet výsledky jejich společné práce do praxe," uvedl vedoucí Oddělení ekologie invazí Petr Pyšek.