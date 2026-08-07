Podobně jako Martina je na tom i Radek, který odpoledne v horku také nevychází z domu. „Pejska mi odpoledne chodí na Petřín venčit dcera. Já zatím sedím doma u větráku a mám i zatažené závěsy,“ sdělil senior, který žije v blízkosti Anděla.
Právě starší lidé patří mezi skupiny, které vysoké teploty ohrožují nejvíce. Domovy pro seniory proto v extrémních vedrech upravují svůj režim tak, aby klientům pobyt co nejvíce zpříjemnily.
„Termoregulace se s vyšším věkem zhoršuje. Dokupovali jsme proto mobilní klimatizace i větráky,“ popsala ředitelka Domu s pečovatelskou službou RoSa v Kobylisích Anna Ježková, jak na nynější vlnu veder reagují.
|
Vaříme se, stěžují si pacienti nemocnic. Bojovná babička zařídila dětem klimatizaci
Přes den mohou klienti využít společenskou místnost, kavárnu nebo divadlo, kde funguje klimatizace. Možnost osvěžení ještě podle Ježkové rozšíří o mlžítka.
Horko i v nemocnici
Pevnou klimatizaci nemají ani v Domově pro seniory Chodov. Klienti mohou na pokoj dostat ventilátor. „Pravidelně je také upozorňujeme na důležitost doplňování tekutin, nošení pokrývky hlavy a používání krémů s ochranným faktorem, v případě potřeby je jim po ruce pečovatelský personál,“ řekla mluvčí domova Kateřina Sofie Svobodová.
Komfort se snaží zajistit i pražské nemocnice, které mají klimatizované především prostory, kde je to pro poskytování zdravotní péče nezbytné – operační sály, jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení nebo urgentní příjmy.
|
Praha se probudila do nejteplejšího rána v Česku
Ve Fakultní nemocnici Bulovka například na lůžkových odděleních využívají větráky nebo mobilní klimatizace. „Zvýšenou pozornost věnujeme zejména seniorům a pacientům s rizikem komplikací spojených s horkem,“ uvedl mluvčí nemocnice Josef Edelmann.
Doporučení seniorům
Podobný režim zavedly také Fakultní nemocnice Motol, Královské Vinohrady (FNKV) nebo Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), kde pacientům nabízejí mobilní klimatizace, barely s pitnou vodou nebo ovoce.
„V horkých dnech se snažíme pacientům zajistit co největší tepelný komfort s ohledem na možnosti jednotlivých pracovišť. V klimatizovaných prostorách, například na urgentním příjmu, je možné udržovat příjemnější teplotu,“ sdělila Pavla Libicherová, vedoucí lékařka urgentního příjmu FNKV.
Nárůst pacientů až o polovinu
Na sociálních sítích přibývá příspěvků, v nichž lidé popisují kolapsy a další těžké dopady extrémních veder. Redakci se ozvala například Markéta, jejíž devadesátiletá matka v horku omdlela v tramvaji. „Naštěstí se nic hrozného nestalo, teď už zůstává doma,“ popsala.
Stále více podobných případů řeší všechny pražské nemocnice. Lékaři tento týden ošetřovali především pacienty s dehydratací, kolapsovými stavy, úpalem nebo úžehem.
|
Vedra přepsala rekordy poloviny stanic. Plzeň drtila výheň nejvíc
„Za poslední dva dny (pondělí a úterý, pozn. red.) vzrostl počet těchto pacientů oproti běžnému stavu přibližně o polovinu,“ potvrdil Zbyněk Fuksa, primář ARO Nemocnice Na Františku.
Nárůst pacientů v důsledku počasí potvrzuje i Nemocnice Na Homolce. „Na urgentním příjmu evidujeme přibližně deseti až patnáctiprocentní nárůst počtu ošetřených pacientů. Nejčastěji jde o zdravotní obtíže způsobené přehřátím organismu, tedy o úpal, úžeh, dehydrataci nebo kolapsové stavy. Pacienti přicházejí zejména s bolestmi hlavy, závratěmi, nevolností, zvracením, celkovou slabostí či zmateností,“ uvedla mluvčí nemocnice Jana Merxbauerová.
Podle Libicherové z FNKV stojí za přibývajícími pády a úrazy zejména dehydratace a tropická horka, která u lidí vyvolávají slabost a nepozornost.
|
Po rekordních vedrech dorazí silné bouřky. Meteorologové řekli, kdy se ochladí
V horku je nevhodný také alkohol. „Dlouhodobě nás nejvíce trápí intoxikace. Proto bych rád vzkázal veřejnosti, aby se v horkém počasí vyvarovala jeho konzumaci, zejména ve větším množství a na přímém slunci,“ upozornil primář Společného příjmu interně nemocných ve VFN Jan Krupička.
Praha v úterý zažila rekordní vedro. V centru metropole teplota poprvé v historii měření překonala hranici 40 stupňů Celsia.