Podolí, Žluté lázně, Petynka. Kam Pražané na kolech nejčastěji cestují za osvěžením

Podle dat společnosti Lime vzrostl počet jízd na sdílených kolech ke koupališti v Podolí až o 400 procent.
Nárůst zaznamenala také Petynka v pražských Střešovicích, kam podle dat společnosti zavítal až desetinásobek uživatelů.
Výrazně více jízd než obvykle směřovalo i k žižkovskému bazénu Pražačka nebo k oblíbenému koupališti na Vltavě ve Žlutých lázních.
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Za vysokou návštěvností právě koupališť v Podolí a Žlutých lázních stojí podle společnosti mimo obecné popularity i dobrá dostupnost.
Obě atrakce leží na cyklostezce podél Vltavy, která patří mezi nejvytíženější v Praze. S pohodlnou dostupností na kole pomáhá i nově otevřený Dvorecký most.
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„Data dlouhodobě potvrzují, že lidé nejčastěji využívají sdílená kola tam, kde je cesta bezpečná a pohodlná. Letní špička ukázala, že to platí nejen pro každodenní dopravu,“ říká ředitel společnosti Lime pro Česko Václav Petr.
Důležitost infrastruktury potvrzují i uživatelské průzkumy. Více než šedesát procent oslovených cyklistů uvádí, že při jízdě jednoznačně preferuje vyhrazené cyklostezky.