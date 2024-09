Veletrh FOR DECOR & HOME ukáže trendy Vánoc, tipy na dárky i dekorace pro interiéry

Pro odborníky, obchodníky, ale i pro všechny milovníky dekorací je určen kontraktační veletrh FOR DECOR & HOME, jehož už 16. ročník uvede unikátní expozice s novými kolekcemi a prémiovým zbožím. „Návštěvníci získají inspiraci pro nejkrásnější svátky v roce, ale i pro celoroční interiérové dekorace či dárky a také kontakty na zajímavé e-shopy a kamenné prodejny. Nebude chybět ani možnost nákupů jak u dlouholetých vystavovatelů, tak u společností, které se na veletrhu představí poprvé,“ řekla ředitelka veletrhu Věra Špáňová.

Prezentovat se budou oblíbené velkoobchody a výrobci jako ANDĚL PŘEROV, AUTRONIC, DAKLS, DECORIUM, EDWILAN, KLIA PRAHA, KVETA.SK, MANUFAKTURA VÁLA MOREX, MYRIS TRADE, NEKUPTO, ORION/IN DECOR a mnoho dalších. Významnou součástí nabídky veletrhu FOR DECOR & HOME bude již tradičně vánoční sortiment, který nastíní, jakou podobu budou mít letošní svátky. Například společnost IRISA nabídne tradiční skleněné ozdoby, širokou nabídku ozdob přiveze do Letňan i BPV LENA.

Jaké budeme mít Vánoce?

Které trendy, jež byly vyhlášeny na světově proslulém veletrhu CHRISTMASWORLD v německém Frankfurtu, ovládnou Vánoce 2024? Jedním z nich nazvaným AURA OF PROGRESS jsou kombinace ručního zpracování dekorací s high-tech doplňky, elementy ze dřeva v kombinaci s moderním sklem v hnědých a tyrkysových odstínech. Druhým trendem QUALITY OF SILENCE jsou designové artefakty z přírodních materiálů symbolizujících přírodu a barevná kombinace jemně béžové s modrou. Třetím výrazným trendem SPIRIT OF CRAFT je netypická moderní estetika s charakteristickým pestrobarevným mixem sytých barev při prvořadém využití textilií. Do popředí také letos vstupuje příjemná pastelová barva PEACH FUZZ, tělová barva s nádechem broskvové.

Nejen Vánoce ale budou v Letňanech k vidění, představí se i široké portfolio celoročních dekorací. Například firma AMORE FUORI poprvé v PVA EXPO PRAHA nabídne atraktivní vůně domova. Svou uměleckou tvorbu v originálním severském stylu, který je v Česku novinkou, představí MACRAMALI a značka NELLY uvede bytový textil ze lnu.

Veletrh FOR DECOR & HOME proběhne v PVA EXPO PRAHA ve dnech 5. až 7. září. Více informací najdete na www.fordecor.cz.