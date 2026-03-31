Konkrétní podobu omezení v úterý v tiskové zprávě upřesnil mluvčí DPP Daniel Šabík. Už ve čtvrtek budou tramvaje a autobusy v Praze jezdit v delších intervalech.
Výluky kvůli výměně původních dřevěných pražců a z dalších důvodů jsou na lince C pravidelně, letos se jedná o první. Místo metra budou mezi Pankrácí a Chodovem jezdit náhradní autobusy XC. V úseku Chodov - Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově, takže po každé koleji bude jezdit pouze jeden vlak tam i zpět. Další výluka na lince bude podle Šabíka na konci září.
|
Kvůli opravě tramvajové trati nepojedou od pátku po dobu 24 hodin tramvaje v obou směrech mezi stanicemi Palackého náměstí a Anděl. Od sobotního rána do pondělní půlnoci bude provoz ve stejném úseku přerušen pouze jednosměrně ve směru z centra. Linka 4 bude při opravách zrušena a linky 5, 7, 10, 16 a noční 94 budou jezdit po změněných trasách.
Již ve čtvrtek budou tramvaje a autobusy v Praze jezdit podle takzvaných poloprázdninových jízdních řádů.
|
„V praxi to znamená prodloužení intervalů v ranní a odpolední špičce o jednu až dvě minuty u tramvají a cca o jednu až tři minuty u části autobusových linek. Provoz metra bude podle standardních jízdních řádů pro všední den,“ uvedl Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která koordinuje pražskou MHD. Na Velký pátek podle něj pojede MHD jako o sobotách, o víkendu ve standardním režimu a o Velikonočním pondělí podle nedělních jízdních řádů.