Velikonočně vyzdobený zámek Kačina se dnes otevřel návštěvníkům

Na velikonočně vyzdobený interiér a speciální prohlídky láká zámek Kačina na Kutnohorsku, který dnes vstoupil do nové návštěvnické sezony. Zájemci si mohli prohlédnout originální obrazy Josefa Lady nebo se vydat do parku hledat podle mapek velikonoční vajíčka. Zahájení sezony na Kačině si nenechalo ujít několik stovek lidí. Velikonoční program na zámku potrvá až do Velikonočního pondělí 6. dubna.
Od 10:00 do 15:00 na zámek dorazilo přes 250 platících návštěvníků. Šlo však jen o část výletníků, kteří dnes na Kačinu zamířili. Další byli v parku nebo v interiérech, kde není zpoplatněný vstup. "Jsou tu otevřené ještě dvě expozice, kde se neplatí, a celý park, kam chodí hlavně rodiče s dětmi a hledají vajíčka, aby pak dostali na pokladně sladkou odměnu," řekl ČTK průvodce František Srholec.
Podle průvodkyně Pavlíny Stejskalové dnes návštěvníci ocenili hlavně velikonoční výzdobu zámku se živými květy. Zájem byl také o Ladovy obrazy zapůjčené z Národního zemědělského muzea. Na komentovaných prohlídkách se zájemci dozvěděli, jak nejdůležitější křesťanské svátky trávila hraběcí rodina Chotků, která na Kačině žila. "Chotkové trávili Velikonoce velice duchovně, stejně tak ostatní šlechta, která přijížděla na zámek," uvedla Stejskalová. Samozřejmostí bylo i dodržování tradic spojených s Velikonocemi.
"Byla jsem tu před 20 lety, když zámek dávali do kupy. Nedá se to srovnávat, je to nádherné," řekla ČTK jedna z návštěvnic, Alena Garbačevská z Prahy, která na Kačinu dorazila se dvěma kamarádkami. "Viděly jsme toho dost, byly jsme v divadle, knihovně, lékárně, sklepeních i na prohlídkovém okruhu," dodala Garbačevská.
Kačinský areál bude otevřený po celé období velikonočních svátků. Kromě prohlídek vyzdobeného zámku si mohou děti i dospělí prohlédnout výstavu velikonočních symbolů, kde budou vystaveny vybrané předměty z etnografických sbírek Národního zemědělského muzea, například řehtačky a další velikonoční předměty. Své vědomosti si mohou zájemci procvičit ve velikonočním vědomostním kvízu. Kromě her a stezek bude na Kačině k dispozici i půjčovna dobových klasicistních kostýmů, díky nimž se návštěvníci budou moci přenést do historie a zažít si svůj zámecký příběh.
Jan Rudolf Chotek dal Kačinu postavit jako své reprezentační sídlo v letech 1806 až 1824. Stavba je zasazena do rozsáhlého parku založeného roku 1789. Chotkové žili na Kačině a v nedalekých Nových Dvorech až do roku 1911, kdy jejich zdejší větev vymřela. Za druhé světové války zámek okupovali příslušníci Hitlerovy mládeže, v posledním roce války pak jednotky nacistických SS. V roce 1950 byl zámek předán do užívání zemědělskému muzeu, které v něm zřídilo svou pobočku a nabízí v ní několik prohlídkových tras.