Klobása v housce za 180, na trdlo vystojíte frontu. Prošli jsme velikonoční trhy v Praze

Juliana Hámová
  12:12
V dolní části Václavského náměstí skupinky turistů postávají v hloučcích, jedni drží kelímek se zeleným pivem, další netrpělivě přešlapují ve frontě na trdelník nebo hranolky. Velikonoční trhy v Praze jsou v plném proudu – a zatímco každý z nich má svou specifickou atmosféru, řadu prvků mají naopak společných či podobných.
Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)

Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Mezi nabídkou stánků nechybí medovina nebo staročeské lokše, grilují se klobásy, točí se zmíněné zelené pivo a hned vedle voní trdelníky. Právě u těchto kiosků je v odpoledních hodinách nejvíc lidí a se zeleným mokem tu postává skoro každý druhý, i když si mnohdy připlatí. 0,4 litru zeleného velikonočního piva pořídíte na Václaváku za 80 korun, klobása v housce stojí 180.

Atmosféru trochu narušují stavební práce v horní části náměstí. „Chtěli jsme se sem projít od Muzea, ale že by to byla hezká procházka, to se říct nedá,“ poukázala jedna z návštěvnic.

První prodloužený víkend se blíží. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody

Na návštěvnost to ale podle prodejců vliv nemá. „Lidi chodí stejně,“ hlásí jeden z nich.

Trhu dominuje pódium, kde se průběžně odehrává doprovodný program snažící se oslovit široké publikum – od tradiční lidové hudby v podání Tria Frajéři z galerky přes gospelové vystoupení až po koncerty studentů Mezinárodní konzervatoře.

V dalších dnech vystoupí například žáci základních uměleckých škol, cimbálové muziky nebo revival Karla Gotta v podání Michala Israela Volfa.

Velikonoční program vrcholí během svátečních dní – na Zelený čtvrtek zahrají dudáci ze ZUŠ Blatná, na Velký pátek zazní klavír a zpěv v podání Dua Cantabile a Velikonoční pondělí uzavře jazzový koncert.

„Pražské“ ceny na Staromáku

O pár set metrů dál se rozprostírají největší velikonoční trhy – ty Staroměstské.

Předražené Velikonoce? Čokoláda je letos luxusem, domácím barvením ušetříte stokoruny

Právě zde je velikonoční atmosféra v plné síle. Hostů tu je víc, u některých stánků vznikají tlačenice. Turisty zajímají obzvlášť tradiční barvená vajíčka a dekorace. Nabídka občerstvení je prakticky nekonečná – od moravských koláčů přes lívanečky až po sýr raclette nebo hamburgery. V nabídce jsou i plněné české knedlíky.

Přehled

Velikonoční trhy v Praze

Staroměstské náměstí a Václavské náměstí● (21. 3. – 12. 4.) sází na koncerty, umělecká vystoupení, ale i nabídku občerstvení.

Mariánské náměstí (20. 3. – 6. 4.) nabízí k vidění tradiční kroje, občerstvení a o víkendu hudbu i tanec.

Anděl (2.–6. 4.) Velikonoční trhy doplní klasické farmářské.

Náměstí Republiky (15. 3. – 12. 4.) propojuje kulturní program a neziskové projekty.

Náměstí Míru (21. 3. – 6. 4.) nabízí kraslice, pomlázky i cizokrajné výrobky.

Zelené pivo mezi návštěvníky opět vede, jen je tu o 15 korun dražší než na Václaváku. Cena za klobásu zůstává stejná. Stejně tak za trdlo, které cenově začíná na sto korunách.

„Přijeli jsme až z Moravy. Jsme tu na návštěvě u kamarádky. Ty ceny jsou opravdu ‚pražské‘, ale je to tu moc pěkné,“ říká jedna z turistek. „Na Václaváku jsme byly taky, ale ten je pořád rozkopaný.“

Prodejci si většinou začátek trhů pochvalují. „Každý rok je to tu fajn. Prodává se nám tu dobře, lidi stále chodí,“ líčí stánkařka nabízející hranolky. Prodavačka mandlí ale takové štěstí nemá. „K nám zákazníci chodí spíš na ty vánoční trhy. Jaro bývá slabší,“ přiznává.

Ani Staroměstské náměstí nezůstává s programem pozadu. Do 12. dubna nabízí pestrou zábavu od dechových orchestrů a cimbálové muziky přes velikonoční dílny až po dětská divadelní představení.

Mírák sází na cizinu

Jinou atmosféru vyzařují o poznání menší trhy na náměstí Míru. Mezi stánky si hrají děti, lidé posedávají na lavičkách.

Podle prodejců je zahraničních návštěvníků letos obecně méně. „To souvisí se situací ve světě. Lidi z Blízkého východu se sem teď nedostanou. Je tu o poznání méně hostů,“ říká prodejce španělských churros. „Na Staromáku je situace lepší, ale taky je to slabší než minulý rok,“ míní.

Velikonoce otevřou brány památek. Zpřístupní se nová místa, vstupné zdraží

Nabídka na „Míráku“ se liší i skladbou sortimentu. Dominují zde tradiční pomlázky, ručně barvená vajíčka, ale také velká plastová vejce s hračkami pro děti a další ne úplně lokální sortiment.

K občerstvení strávníky lákají spíše zahraniční delikatesy. Fronty se v sobotu odpoledne tvoří například u italských produktů. „Kousek tu bydlím, tak jsem se přišla podívat, možná tu i něco pokoupím,“ prohlíží jedna z návštěvnic nabídku italských sýrů.

Prodavačka ve stánku s palačinkami trhy hodnotí kladně. „Slabší jsou jen pondělí a úterý, teď o víkendu lidi chodí hodně,“ pochvaluje si.

Velikonoční trhy Praha 2026: program, termíny a ceny

Na Vinohradských trzích je občerstvení znatelně levnější – oblíbené půllitrové zelené pivo stojí 60 korun, grilovaná klobása vyjde na 70 korun.

Zatímco na Staroměstském a Václavském náměstí zůstanou velikonoční stánky a pódia s programem až do 12. dubna, trhy na náměstí Míru skončí už o šest dní dříve – 6. dubna.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná" 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

ÚS zrušil trest prodavači, který vzal na zákaznici pálku. Točila bez dovolení

Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad prodavačem vietnamského původu, jenž se v pražském obchodě s konopnými produkty dostal do sporu s návštěvnicí prodejny. Bez dovolení si natáčela interiér a...

31. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:54

RSE zahájila dodávky mobilních dieselových modulů na Ukrajinu

31. března 2026  13:46

Prostějov získal stavební povolen na bazén, stavbu může zahájit až po referendu

ilustrační snímek

Prostějovská radnice získala stavební povolení pro chystanou stavbu krytého bazénu s 25metrovými drahami. Město ale musí s přípravou stavby počkat na výsledek...

31. března 2026  12:08,  aktualizováno  12:08

Bazén, o nějž se vedou spory, má stavební povolení. Rozhodující ale bude referendum

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Dlouho připravovaný projekt nového bazénu v Prostějově získal stavební povolení. Jde o důležitý posun v jedné z nejsledovanějších městských investic posledních let, kterou provázejí spory. Jde o to,...

31. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?

Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)

Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá další. Tentokrát ze Smíchova na Waltrovku. Na linku 52 se zkušebně vydá jeden vůz. Dopravní podnik tak...

31. března 2026  12:31,  aktualizováno  13:35

Ukrajinci v Česku slaví Velikonoce s rodinou a připravují tradiční pokrmy

Pro Ukrajince, kteří přišli do Česka po začátku ruské invaze na Ukrajinu, zůstávají Velikonoce důležitým svátkem, i když je dnes slaví v jiném prostředí a...

31. března 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Konec projektu největšího českého větrného parku v Ralsku. Slabý vítr, zdůvodnil ČEZ

Větrný park v Hrádku nad Nisou. Pohled od jedné z věží.

Skupina ČEZ nebude pokračovat v přípravě větrného parku v Ralsku na Českolipsku. Hlavním důvodem je malá rychlost větru, která nezaručuje udržitelnost ekonomiky. Ukázala to měření.

31. března 2026  13:32

Lidovci zřejmě postaví na Vysočině svého kandidáta do Senátu jen na Žďársku

ilustrační snímek

Lidovci zřejmě na Vysočině postaví svého kandidáta do senátních voleb jen na Žďársku. ČTK to řekl senátor Josef Klement, který bude za KDU-ČSL svůj mandát na...

31. března 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

Počet nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji dále klesá

ilustrační snímek

Počet nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji dále klesá. Na konci minulého týdne v kraji stonalo 1051 lidí v přepočtu na 100.000...

31. března 2026  11:46,  aktualizováno  11:46

Vodafone PLAYzone Arena oslaví 4 roky svého fungování turnajem světových hvězd

31. března 2026  13:30

Kožešnickou Karu Trutnov koupila skupina SPM někdejších herních vývojářů

Kožešnická společnost Kara Trutnov našla nového kupce. (20. března 2026)

Investiční skupina SPM podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla koupila kožešnickou a oděvní obchodní společnost Kara Trutnov. Podíly jim prodali zakladatel Kary Zdeněk Rinth a investiční...

31. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

