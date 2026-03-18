Pražské velikonoční trhy letos budou sázet na motivy přechodu ze zimy do jara. Pastelové barvy a květinové motivy budou dominovat například trhům na Václavském či Staroměstském náměstí – ty budou zároveň patřit k největším v zemi.
Kdy budou Velikonoce
Jsou jedním z pohyblivých svátků a konkrétní datum závisí na prvním jarním úplňku.
Letos začnou Velkým pátkem 3. dubna a skončí Velikonočním pondělím 6. dubna 2026.
Nejen na nich se však návštěvníci můžou těšit na tradiční velikonoční sortiment ozdob a doplňků, české speciality a mnohdy i každodenní kulturní program.
Na několika pódiích ve městě se představí kapely nebo pěvecké i folklorní soubory. Další velikonoční trhy jsou zaměřené na podporu studentů či chráněných dílen. Nabízíme tipy na šestici velikonočních trhů v hlavním městě.
Klobásy zdražily
Návštěvníci oproti minulým létům budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Ceny za občerstvení zvedla například společnost Taiko pořádající trhy na Staroměstském a Václavském náměstí.
„Vloni jsme vůbec nezdražovali, teď ano, zdražila bohužel lidská síla,“ řekla iDNES.cz mluvčí trhů Hana Tietze. Papriková a bylinková klobása v bagetě bude stát 180 korun (loni 150,-), zdraží i kuřecí špíz a čtvrtka kuřete.
Ceny občerstvení Staroměstské a Václavské náměstí (výběr):
„O Velikonocích je největší zájem o klasickou paprikovou klobásu a zelené pivo. Ale lidé taky ochutnávají typické velikonoční pokrmy, máme vajíčkovou pomazánku, nádivku i beránka,“ dodala mluvčí.
Většina z nich první zájemce přivítá s velkým předstihem – například na náměstí Republiky se stánky objeví už v polovině března a vydrží tam celé čtyři týdny.
Naopak ty nejkratší, nabízející produkty sociálních podniků či studentů pražských odborných škol, pořádá samo město v budově magistrátu v Jungmannově ulici – budou mít jen dva dny.
Trhy na Staroměstském a Václavském náměstí
- Sobota 21. března až neděle 12. dubna 2026
- Denně od 10:00 do 22:00
- 71 + 33 prodejních stánků
Tradičním centrem velikonočních svátků je Staroměstské náměstí – i letos tu návštěvníci mezi více než sedmi desítkami stánků najdou bohatou výzdobu a pódium s folklorními a hudebními vystoupeními. Ty, stejně jako tradiční velikonoční sortiment i české speciality najdou i na nedalekém Václavském náměstí.
Dominantou trhů bude i letos vyhlídkový most ve středu náměstí nebo zdobené vstupní brány na trh. Program tu poběží každý den, o víkendech navíc s dětskými dílničkami. Na Václavském náměstí jsou vystoupení naplánovaná od čtvrtka do neděle. Kompletní harmonogram je na webu pořadatele.
Velikonoční trhy na náměstí Míru
- Sobota 21. března až pondělí 6. dubna 2026
- Denně od 10:00 do 19:00
- 46 prodejních stánků
Trh na náměstí Míru, jež je srdcem Vinohrad, nabídne tradiční velikonoční sortiment, například ručně malované kraslice, pomlázky nebo dekorace a také keramiku. Návštěvníci tu najdou i občerstvení a typické velikonoční pečivo – beránky, mazance nebo jidáše.
Václavské Velikonoce na náměstí Republiky
- Neděle 15. března až neděle 12. dubna 2026
- Denně od 10:00 do 20:00, občerstvení až do 22:00
Tradiční Václavské Velikonoce se na náměstí Republiky dočasně přesunuly z rekonstruované horní poloviny Václavského náměstí. Stejně jako další trhy nabídnou stánky s řemeslnými a velikonočními výrobky a občerstvením, chybět však nebude ani osm stánků se zbožím neziskových organizací.
Slavnostní zahájení starostkou městské části Praha 1 proběhne v pondělí 16. března v půl páté odpoledne. Pódium v následujících dnech zaplní bohatý doprovodný program s kapelami či vystoupeními dětských a školních souborů. Stánky tu vydrží zdaleka nejdéle – celé čtyři týdny.
Velikonoční trhy na Andělu
- Čtvrtek 2. až pondělí 6. dubna 2026
- Denně od 8:00 do 20:00
Na místě běžných farmářských trhů na pěší zóně Anděl se během Velikonoc objeví zeleno-bílé stánky s jarním sortimentem a řemeslnými výrobky. Chybět nebudou ani tradiční dekorace a sezonní dobroty.
Velikonoce na Mariánském
- Pátek 20. března až pondělí 6. dubna 2026
- Denně od 11:00 do 20:00
Prostor před budovou pražského magistrátu už dva týdny před Velkým pátkem zaplní stánky věnované tradičním řemeslům, ale i produktům sociálních podniků či chráněných dílen.
Hudební či taneční program, stejně jako tvořivé dílny pro děti, jsou naplánované na víkendy. Součástí bude i Primátorská velikonoční sbírka potravin ve čtvrtek 26. března.
Velikonoční jarmark ve Škodově paláci
- Středa 17. a čtvrtek 18. března 2026
- Oba dny od 8:30 do 15:30
Nejkratší akcí bude jen dvoudenní jarmark v atriu Škodova paláce v Jungmannově ulici. Sortiment zahrnující tradiční velikonoční výrobky se od ostatních trhů příliš lišit nebude – v nabídce však budou produkty studentů pražských odborných škol a či sociálních podniků. Doplní ji stánek zaměřený na duševní zdraví.
Velikonoční akce a výstavy
Speciální program na Velikonoce chystá například pražská zoo – na Velký pátek i Velikonoční pondělí uvede komentovaná krmení s velikonoční tematikou i velikonoční workshop. Velikonoční program o lidových zvycích s dílnami pro děti pořádá v několika termínech Toulcův dvůr.
Workshopy a dílny s velikonoční tematikou chystá v předstihu rovněž Národopisné muzeum v Kinského zahradě a ve čtvrtek 26. března také proběhnou na Staroměstské radnici. Netradiční velikonoční dílny pro děti pořádá v pátek 3. dubna i střešovické Muzeum MHD.
Od konce března až do konce května také můžete navštívit Muzeum Karlova mostu, které uvádí specializovanou Velikonoční výstavu, nebo Lidovou pašijovou hru na zámku Zbraslav.