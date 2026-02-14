Masopust (latinsky carnevale, ze spojení carne levare – dát pryč maso) je období mezi svátkem Tří králů (6. ledna) a začátkem předvelikonočního půstu. Jeho délka je každý rok jiná, protože konec masopustu určuje datum Velikonoc. Celé období vrcholí takzvanými ostatky – posledními třemi dny (neděle, pondělí, úterý), které předcházejí Popeleční středě. Právě tato středa ukončuje veškeré veselí a zahajuje čtyřicetidenní půst. V Roztokách u Prahy veselí zrovna vrcholilo...
Velkolepý průvod a veselí. Podívejte se, jak v Roztokách u Prahy slavili masopust
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...
Několikametrové maškary, veselí a stovky návštěvníků. Roztoky u Prahy zažily velkolepé oslavy masopustu. Jak vypadaly, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.
9. den ZOH 2026: Adamczyková znovu v akci. Neděle nabídne snowboardcross i hokejový nervák
Program 9. dne zimních olympijských her nabídne řadu českých nadějí. Eva Adamczyková se představí v týmovém snowboardcrossu, na start půjdou biatlonisté i curleři a hokejisty čeká rozhodující duel...
V parku na Kampě bylo dnes možno vidět hned dva kosí pěvce a to blízko orientační tabule o ptácích pražských krmítek, kde přímo na prvním místě byla o tomto ptačím jedinci zmínka a lze jenom doufat,...
Po přestavbě nejbližšího okolí tohoto kostele v Karmelitské ulici došlo jednak k vybudování zázemí pro návštěvníky této památky Malé Strany v podobě bezbariérového přístupu jak do památky tak i...
Boží Dar
Horská služba na Božím Daru.
Břevnov
Na Břevnově máme takový nešvar...tato hromada tam je už od začátku ledna. A takových "skrytých" hromad je tu více.
Kéž by již nebyl únor 2026 ale březen 2026 a v parku Na Pláni v Praze 5 by to nejen vypadalo ale bylo již jaro se vším všudy.
Vatikán
Dnešní metro pro papeže; Vatikánský palác
LODNÍ DOPRAVA PRO ŘEŠENÍ TOHOTO PROBLÉMU.
Druhý život vodních remorkérů a nákladních lodí i v České republice důvodem je sucho.Jedno z možných řešení Otázka: jak dostat tyto trajekty a lodě do Afriky?
Na Příkopě
Názor čtenáře: Tento polský řidič nemá povolení vjezdu do centra Prahy 1, přesto zákaz ignoruje. Policie ho řeší dlouhodobě neúspěšně. Blokové sloupky jsou dlouhodobě nefunkční.