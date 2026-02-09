Praha navrhla kompromisy ve veřejném osvětlení a funkci světelného ombudsmana

Štěpánka Pavlína Borská
  17:32aktualizováno  17:32
Metropole a firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) se zapojily do diskuze o veřejném osvětlení. Náměstek pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) představil čtyři opatření, které mají do debaty vnést možný kompromis. Chce jmenovat světelného ombudsmana, upravit chromatičnost nových světel a přistoupit k revizi starších svítidel. „Zároveň navrhuji výrazněji než dnes snižovat intenzitu světla, někde až o 60 procent v nočních hodinách,“ řekl Hroza.

Je bílé světlo ve městě bezpečnější než oranžové? | foto: Vondrouš RomanČTK

„Navrhuju čtyři základní opatření pro to, aby se zvýšil komfort a aby se dbalo na předběžnou opatrnost týkající se zdraví Pražanů,“ vyjádřil se Hroza.

Spor o veřejné osvětlení odstartovala petice Chraňme pražskou noc, kterou doposud podepsalo přes 10 600 lidí. Vadí jim, že THMP vyměňuje oranžově svítící veřejné lampy se sodíkovou výbojkou za svítidla s bílým světlem LED. Petenti bílé světlo s obsahem modré složky odmítají kvůli jeho negativním dopadům na lidský organismus a přírodu. Stejný názor zastávají také odborníci z Národního ústavu duševního zdrav duševní zdraví.

Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

Město s THMP argumentují, že výměnu veřejného osvětlení nařizuje Evropská unie, protože zakázala výrobu sodíkových výbojek, neboť obsahují rtuť. Zároveň podle nich LED světla zajistí bezpečnost v ulicích. Vyměněno je necelých 20 procent svítidel v různých oblastech Prahy.

„Spor nemůže skončit tak, že snížíme standardy bezpečnosti a standardy viditelnosti na komunikacích,“ podotkl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek. Dodal, že je ale povinen hledat kompromis, a Hrozovy návrhy na opatření označil za technické ústupky.

Světelný ombudsman

Hroza chce, aby v Praze působil světelný ombudsman. Měl by to být nezávislý odborník. „Rozumíme tomu, že THMP dostávají každý rok přibližně několik desítek stížností na veřejné osvětlení, poslední rok jich bylo asi přes šedesát, a jsou pravidelně řešeny. Nicméně si uvědomujeme, že je něco, co je ještě nad rámec těch platných norem. Vidíme, že jsou v životě případy, které se do žádných norem nevejdou,“ prohlásil Hroza.

Ombudsman by se také zaměřil na světelné znečištění obecně, tedy i na jiné zdroje venkovního světla kromě veřejného osvětlení.

Podle světelného experta a petenta Hynka Medřického ale jeden člověk na takovou funkci nestačí. „Měl by to být někdo, kdo je nejenom světelný technik, ale zároveň musí mít přehled i o vlivu světla na zdraví lidí a volně žijících druhů, a takový odborník v České republice není,“ myslí si Medřický. Světelný ombudsman by podle něj jako své spolupracovníky potřeboval biologa, dendrologa, psychiatra a energetika.

Maximálně 2700 kelvinů

Druhým představeným návrhem je snížení barvy instalovaných svítidel na na maximálně 2700 kelvinů. Oranžové světlo má 1800 kelvinů. Dosud THMP osazovalo nové LED svítidla s barevnou teplotou 3000 kelvinů a v rezidenčních oblastech se zmíněnými 2700 kelviny.

Chromatičnost

neboli teplota chromatičnosti

  • Termín označuje barevnou teplotu světla a udává se v jednotkách kelvin.
  • Čím je chromatičnost nižší, tím teplejší a žlutější světlo je. Naopak vyšší hodnoty odpovídají chladnějšímu a bělejšímu až modravému světlu.

„Požádal jsem THMP, aby jako základní náhradní barvu chromatiky užívali světelné zdroje se základní barvou 2700 kelvinů. Víme, že stávající norma pracuje s intervalem do 3000 kelvinů, ale vzhledem k tomu, že ministerstvo životního prostředí ve své dotační výzvě vyžadovalo užívání teploty se základní barvou 2700 kelvinů, tak dává smysl se přidržet této nižší hodnoty, na které stát přispívá v rámci dotačního řízení finančními prostředky,“ uvedl Hroza.

Radní pro životní prostředí Prahy 6 Petr Palacký k tomu uvedl, že „město dezinterpretuje údaje o normových debatách“. „Zcela mylně uvádí, že celostátní norma stanovuje, ‚že svítidla mají mít takzvanou teplotu chromatičnosti 2 700 až 3 000 kelvinů‘. Ve skutečnosti norma stanovuje pouze maximální teplotu chromatičnosti. Je jí 3000 kelvinů, ovšem pouze v případě, že na trhu nejsou k dispozici svítidla s teplotou nižší,“ vyjádřil se Palacký.

Zároveň zpochybnil tvrzení, že v rezidenčních oblastech jsou světla s chromatičností 2700 kelvinů. V Dejvicích a Bubenči byla podle něj plošná instalována svítidla s chromatičností 3000 kelvinů.

Podle Medřického jde pouze o kosmetickou úpravu.

Plošná revize starších světel

Dále by Hroza chtěl plošně revidovat světla s barevnou teplotou 4000 kelvinů. „Je potřeba říct, že je to věc, která vznikla historicky. První LED světla veřejného osvětlení byla v Praze umisťována v pilotním programu v roce 2009. A část z nich byla umístěna v době platnosti staré normy,“ vysvětlil náměstek. Podle Jílka je THMP úplně zlikviduje, nebo je přesunou mimo obydlený intravilán, tedy například budou osvětlovat dálniční přivaděče.

Medřický tvrdí, že tato světla by se měla zlikvidovat všechna, protože na přivaděčích sice neoslňují obyvatele města, ale škodí přírodě.

„Zároveň navrhuji výrazněji než dnes snižovat intenzitu světla, někde až o 60 procent v nočních hodinách. Musí to ale být tam, kde to dává smysl. Tedy na těch místech, kde to nebude ohrožovat bezpečnost,“ popsal Hroza poslední navrhované opatření. Podle Jílka by se místa mohla vytipovat na základě mapy kriminality a nehodovosti.

Jílek podotkl, že městská firma THMP instaluje LED světla od roku 2018 po tisících, ale dosud se s takovým odporem proti nim nesetkala. Dřív společnost ročně obdržela asi 60 stížností.

Spor o veřejné osvětlení. Je bezpečnější bílé světlo než oranžové? Důkaz neexistuje

„Je třeba si uvědomit, že světlo v pražských ulicích je důsledkem určitého střetu veřejných zájmů. Na jedné straně máme povinnost svítit tak, aby byly uspokojeny potřeby těch, kteří světlo v noci potřebují pro práci, pro zábavu a jako návštěvníci Prahy. Druhý zájem je ochrana přírody, zájem ochrany lidského zdraví. Vyvážit tyto dva zájmy je velmi komplikované,“ míní Jílek.

Jílek zmínil také finanční stránku problému. „Velmi často dostávám otázku, proč jsme si z normy museli vybrat zrovna tu horní hranici. Víte, je naší povinností sledovat celou řadu dalších veřejných zájmů. Je to veřejný zájem péče řádného hospodáře,“ podotkl předseda představenstva THMP.

Téma světelného znečištění se znovu otevře ve čtvrtek na zastupitelstvu. Jílek podotkl, že veřejné osvětlení se stalo pomyslným terčem, ale ve městech svítí ještě další zdroje. „V roce 2021 Brno zhaslo veřejné osvětlení v rámci experimentu Temná noc a pokles jasu byl pouze o 45 procent. Více než 50 procent tvoří zdroje, které nejsou veřejným osvětlením. Je třeba o tom zahájit debatu s ministerstvem životního prostředí,“ upozornil Jílek.

Už dříve se vedla debata o vyhlášce, která by zavazovala developery, provozovatele obchodních center, velkých parkovišť a benzínových pump, aby se pokusili snížit světelné znečištění.

„V usnesení o koncepci veřejného osvětlení je jasně řečeno, že je budoucím základem pro obecně platnou vyhlášku. Přinesu to na čtvrteční zastupitelstvo jako jeden z možných nápadů. Samozřejmě bude záležet na politické vůli. Rozhodně by to byl jediný instrument, kterým by byly postiženy ještě ostatní generátory toho rušivého světla,“ sdělil Jíílek.

Radní Prahy 1 Vojtěch Ryvola (GEN) chce na zastupitelstvu mluvit o osvětlení památek. „Požádám o zařazení bodu: zákaz osazování světelných zdrojů veřejného osvětlení nad 2500 kelvinů v Pražské památkové rezervaci pod ochranou UNESCO,“ uvedl Ryvola.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Zdráhalová před startem na ZOH: Led v Miláně je zrádný, rozhodne závod

Nikola Zdráhalová na patnáctistovce v Salt Lake City

Mistryně Evropy Nikola Zdráhalová vstoupí na olympijských hrách v Miláně do závodu na 1000 metrů. Přestože se na místním ledě zatím hledá, na svůj olympijský start se těší a spoléhá i na podporu...

9. února 2026  16:54,  aktualizováno  17:37

Praha navrhla kompromisy ve veřejném osvětlení a funkci světelného ombudsmana

Je bílé světlo ve městě bezpečnější než oranžové?

Metropole a firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) se zapojily do diskuze o veřejném osvětlení. Náměstek pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) představil čtyři opatření, které mají do...

9. února 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Obnova Jiráskových sadů v Příbrami si vyžádá uzavírku ulice Gen. R. Tesaříka

ilustrační snímek

V Příbrami pokračuje obnova Jiráskových sadů. Závěrečná fáze rekonstrukce si od 15. února do konce března vyžádá uzavírku ulice Gen. R. Tesaříka. Důvodem je...

9. února 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

Na opravu bydlení půjčí město Uherské Hradiště lidem 3,3 milionu korun

ilustrační snímek

Město Uherské Hradiště opět přispěje lidem půjčkami na opravu bydlení. Zastupitelé města dnes jednomyslně schválili poskytnutí úvěru pěti žadatelům v celkové...

9. února 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Ivančicích by se letos měla rozjet výstavba bytů a domů, nemocnice stagnuje

ilustrační snímek

V desetitisícových Ivančicích na Brněnsku by letos mohla začít stavba bytových a rodinných domů v části Horní Pancíře, do nichž by se mohlo v několika etapách...

9. února 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Nemocných s virózami v Libereckém kraji přibylo, nejvíce jich je na Liberecku

ilustrační snímek

V Libereckém kraji nemocných s akutními respiračními infekce za minulý týden mírně přibylo. Nemocnost stoupla o osm procent a na 100.000 lidí je 1553 případů,...

9. února 2026  15:37

Kámen, led a koště. Na Olympijském festivalu jsme zkusili curling a zjistili, že to není žádný bowling

Curlingové hřiště na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích

Na první pohled klidný sport, ve skutečnosti souboj nervů, rovnováhy a taktiky. Na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích jsme si během hodinové lekce s curlerkou Eliškou Siblíkovou vyzkoušeli,...

9. února 2026  17:15

Památka na autora hymny půjde k zemi, k opravě Škroupova domu se nikdo nehlásil

Škroupův dům v obci Osice

Letité snahy o záchranu památečního Škroupova domu v Osicích na Hradecku jsou u konce. Kvůli vysokým nákladům na dříve plánovanou přestavbu objektu nechá Královéhradecký kraj kulturní dům...

9. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Kladno bez tepla nezůstane, úřad vybere dodavatele i nové podmínky

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno (TK) ze skupiny Sev.en Energy písemně vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby nejpozději do konce letošního března ustanovil takzvaného nového dodavatele nad rámec licence. Ten...

9. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

OBRAZEM: Obří kyvadlo s 60 kilogramy krystalů. Návrhář Černý vystavuje v Brně

V Moravské galerii v Brně se koná nová výstava Flow State módního návrháře Jana...

Masivní třpytivé kyvadlo je výraznou součástí nové výstavy Flow State módního návrháře Jana Černého v Moravské galerii v Brně. Pomalu se houpe na šestnáctimetrovém závěsu až od stropu světlíku a...

9. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Jako dítě byla opatrná, teď překvapila odvahou, říká bývalá učitelka Maděrové

Zuzana Maděrová na archivním snímku z doby, kdy chodila na Základní školu...

Už jako školačka se Zuzana Maděrová rozhodla pro snowboard a od mala si přála závodit na olympiádě. Ve svých 22 letech si tak v neděli splnila dětský sen, a to měrou vrchovatou. Na zimních...

9. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Počet lidí s respiračním onemocněním se na Vysočině mírně zvýšil

ilustrační snímek

Na Vysočině se v minulém týdnu mírně zvýšil počet lidí s akutními respiračními infekcemi. Na 100.000 obyvatel v kraji připadá 1232 nemocných, o týden dříve...

9. února 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.