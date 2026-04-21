Veterináři ukončí v zoo opatření kvůli ptačí chřipce, voliéry budou opět přístupné

Vyplývá to z vyjádření Státní veterinární správy (SVS) a pražské zoo pro ČTK. Veterináři potvrdili ptačí chřipku v pražské zoo 12. února, celkem po dobu platnosti opatření evidují zhruba 50 uhynulých ptáků.
Nákaza se za celou dobu nerozšířila mimo vymezenou část zoo a v posledních týdnech byly veškeré odebrané vzorky negativní. SVS proto po provedení potřebných dezinfekcí může mimořádná opatření ukončit. Veterináři by opatření neukončili v případě, pokud by se během dnešního dne objevil v zoo podezřelý úhyn nebo pták s klinickými příznaky.
„Po dvou týdnech negativních výsledků vyšetřovaní na ptačí chřipku bylo možné přistoupit k předběžné dezinfekci ohniska. Po dalším období bez pozitivních výsledků následovala první a druhá závěrečná dezinfekce. Poté se odvíjelo další období bez záchytu ptačí chřipky,“ uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček.
Zoo po potvrzení nákazy přijala opatření spočívající zejména v omezení vstupu do postižené části zoo, vyšetřování uhynulých ptáků na ptačí chřipku a dalších preventivních opatřeních zvyšujících biologickou bezpečnost.
„V zoo byl nastaven zpřísněný režim, který obsahoval zejména zákaz přesunů ptáků v celé zoo, zákaz vstupu nepovolaných osob do zasažených částí zoo, držení ptáků uvnitř nebo v zasíťovaných voliérách, zavedení dezinfekčních rohoží, používání ochranných prostředků a dezinfekcí,“ doplnil Vorlíček. Inspektoři zároveň každý týden vyšetřovali alespoň jedno tělo uhynulého zvířete nebo vzorek čerstvého trusu.
Omezení vstupu návštěvníků se týká průchozích voliér a po nezbytně nutnou dobu byl uzavřen také Rákosův pavilon a pavilon Sečuán. Všechny části zoo by měly být po dohodě s veterináři opět přístupné od středy, řekl ČTK mluvčí Zoo Praha Filip Mašek.
Nákazu veterináři potvrdili pouze ve spodní části pražské zoo, konkrétně v Asijské laguně a Expozici pelikánů. „Pokud jde o zavlečení nákazy do pražské zoo, je téměř jisté, že ptačí chřipka se tam dostala od volně žijících ptáků, kteří mají do zoo přístup. Například zasíťované voliéry mohou být virem kontaminovány trusem volně žijících ptákům,“ uvedl Vorlíček.
Problémem je v pražské zoo podle veterinářů také zvýšená koncentrace ptactva ve spodní části zoo v blízkosti Vltavy. Poblíž Vltavy zároveň hnízdí chráněné volavky, jejichž hnízda není možné úplně odstranit, dodali.
Zoo Praha ke konci loňského roku chovala 265 druhů ptáků, celkem šlo o 1 700 jedinců. Mezi uhynulými ptáky byly veterinářů nejvíce zastoupené rody kvakoš, kolpík, ibis a pelikán.
Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež.