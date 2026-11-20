Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zrušilo souhlasné jednotné environmentální stanovisko (JES), které letos v lednu vydal Středočeský krajský úřad pro plánovanou větrnou elektrárnu v Hořanech na Nymbursku. Zjistilo závažné nedostatky v posouzení stavby, zejména rozpory mezi projektovou dokumentací a odbornými podklady a chybějící posouzení některých zásahů do přírody. Vyplývá to z rozhodnutí ministerstva ze 6. listopadu, které má ČTK k dispozici. Krajský úřad musí vydat nové stanovisko. Investor věří, že výhrady ministerstva vypořádá.
"Přezkoumávané JES vykazuje závažné vady, které nespočívají pouze v nesprávném odborném nebo právním vyhodnocení jinak dostatečně zjištěného skutkového stavu," uvedlo ministerstvo v rozhodnutí. Podle něj stanovisko nesplňuje zákonný požadavek na odůvodnění přípustnosti stavby z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. MŽP dospělo k závěru, že bylo vydáno v rozporu s právními předpisy a jeho nedostatky nelze odstranit pouhou změnou stanoviska.
Biologické hodnocení například předpokládalo, že stavba nezasáhne do vodního toku, projektová dokumentace však počítá se svedením části koryta do potrubí. Podobný rozpor se týká kácení dřevin, s nímž biologické hodnocení nepočítalo. Podle MŽP také krajský úřad neposoudil, zda veřejný zájem na stavbě výrazně převažuje nad ochranou více než hektaru zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany. Ministerstvo doporučuje biologické hodnocení aktualizovat nebo zpracovat nové.
Investor zatím nedokáže určit, co všechno bude nutné doplnit. Podle Stanislava Brunclíka ze společnosti TCN energie, která je většinovým vlastníkem investorské firmy VTE Hořany, se musí k výhradám nejprve vyjádřit autoři odborných studií. "Určitě se jedná spíše o týdny než dny. Nicméně věříme, že se nám výhrady MŽP podaří vypořádat," sdělil ČTK.
"Krajský úřad právní názor ministerstva životního prostředí jakožto nadřízeného orgánu respektuje a bude se jím řídit," uvedl Adam Hejda z tiskového oddělení krajského úřadu. Kraj si od investora vyžádá doplnění podkladů. Lhůta pro vydání nového stanoviska je 60 dnů od jejich kompletního dodání.
Ministerstvo se stanoviskem zabývalo na žádost ministerstva průmyslu a obchodu poté, co odpůrci elektrárny napadli stavební povolení a vznesli námitky také proti environmentálnímu stanovisku. Ministerstvo zdůraznilo, že zrušení stanoviska neznamená, že elektrárnu nelze postavit. Na základě dosavadních podkladů však podle něj nebylo možné zákonným způsobem rozhodnout o přípustnosti záměru z hlediska ochrany životního prostředí.
Elektrárna o výkonu 6,25 megawattu a maximální výšce 231 metrů získala v květnu stavební povolení od Dopravního a energetického stavebního úřadu. Rozhodnutí však dosud nenabylo právní moci, protože se proti němu odvolali odpůrci stavby. Obec Hořany má v investorské společnosti VTE Hořany desetiprocentní podíl.