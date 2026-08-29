Vězeň, který odešel z pracoviště v Jirnech u Prahy, se policistům sám přihlásil

Policie odvolala pátrání po osmatřicetiletém vězni, který v pátek odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Hledaný muž se policistům sám přihlásil a dostavil se na policejní služebnu, uvedla na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.
Muž, odsouzený za majetkovou trestnou činnost, odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. Pátraly po něm všechny dostupné hlídky. Nakonec se sám dostavil na policejní stanici. "Pátrání po osmatřicetiletém vězni odvoláváme. Hledaný muž se sám policistům přihlásil," uvedla Schneeweissová.