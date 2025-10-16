Soud uložil mladíkovi 18 let za vraždu muže, zbitý muž hodiny umíral při vědomí

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:02aktualizováno  16:02
Za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku poslal soud ve čtvrtek na 18 let do vězení devatenáctiletého Slavomíra Karchňáka. Verdikt není pravomocný, Karchňák nesouhlasí s právní kvalifikací. Hájí se tím, že k muži domů přišel se svou patnáctiletou přítelkyní jen proto, aby požádali o peníze na taxík.
Fotogalerie3

Krajský soud začal projednávat kauzu Slavomíra Karchňáka (na snímku), který čelí obžalobě ze zištné a obzvlášť trýznivé vraždy staršího muže na Mladoboleslavsku. (7. srpna 2025) | foto: ČTK

Karchňák měl podle vlastní verze zkrat poté, co na ně muž vytáhl zbraň, a pouze ho několikrát udeřil pěstí.

„Obžalovaný se této trestné činnosti dopustil v době, kdy byl teprve pět měsíců na svobodě z výkonu trestu. Problémy s násilnou trestnou činností měl už před patnáctým rokem věku, a to vůči spolužákům,“ shrnula předsedkyně senátu středočeského krajského soudu Jana Nováková. Karchňákovi hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody. Osmnáctiletý trest ve věznici se zvýšenou ostrahou pro něj navrhoval státní zástupce.

Muže chtěli okrást doma, ráno poté zemřel. Obžalovaný prý útočil kvůli zbrani

Šedesátiletý muž přišel o život letos 22. února ve svém domě v obci Horky nad Jizerou. Podle obžaloby mladé dvojici řekl, že žádné peníze nemá, a následně se strhla hádka.

Karchňák muže podle spisu opakovaně udeřil pěstmi, a když upadl na zem, mlátil ho nezjištěným předmětem do hlavy a kopal do hrudníku. Poté prohledal dům a neúspěšně zkoušel otevřít skříňový trezor. Poté odešel, aniž by muži krvácejícímu na podlaze poskytl pomoc. Zraněný umíral několik hodin, podle znalců byl většinu času při vědomí.

Krajský soud začal projednávat kauzu Slavomíra Karchňáka (na snímku), který čelí obžalobě ze zištné a obzvlášť trýznivé vraždy staršího muže na Mladoboleslavsku. (7. srpna 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Karchňák tvrdil, že muže přišli cestou z hospody poprosit o dvě stovky na odvoz.

„Je mi líto toho, co se stalo. Nepotřeboval jsem někoho okrádat, měl jsem zajištěnou práci, akorát jsem v daný den utratil všechny peníze v Benátkách (nad Jizerou) a neměl jsem na cestu domů. Nezbývalo mi než jít za poškozeným, domů to byl daleko,“ řekl soudu. Zmínil také, že muž pronášel směrem k jeho dívce nevhodné poznámky.

Podle soudkyně ale Karchňák do domu šel s úmyslem opatřit si větší finanční hotovost. Mezi místní mládeží se totiž vědělo, že muž má v domě trezor s penězi, i to, kam od něj schovává klíč.

Dával peníze za sex, tvrdí o zavražděném svědci

V soudní síni ve čtvrtek vypovídalo několik mladistvých nebo čerstvě dospělých svědků o tom, že muž, který hodně pil alkohol, rozdával teenagerům peníze buď jen tak, případně za protislužby. Ty podle nich spočívaly nejenom v jednorázových brigádách, ale i v sexu s mladíky.

Soudkyně také poukázala na to, že dvojice po odmítnutí údajné žádosti o peníze setrvala před útokem v domě při vzájemném hodinovém rozhovoru s Karchňákem, ačkoliv v obydlí bylo kvůli odpojené elektřině necelých deset stupňů Celsia. Po odchodu z místa činu si pak oba mladí lidé vyprali všechno oblečení včetně bot.

Střelba ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný

„Že bych ho vědomě mlátil, to ne, z principu bych to neudělal,“ odmítl Karchňák. Popřel také, že se snažil otevřít trezor. Jeho krevní stopy se podle něj na kovovou schránu dostaly, když hledal hadry, s nimiž by mohl zraněného ošetřit. Řekl také, že muže před odchodem přetočil na bok, aby nevdechl krev.

Mladíkova obhájkyně žádala překvalifikování skutku na těžké ublížení na zdraví a vynesení trestu na spodní hranici sazby, která by v takovém případě byla osmiletá. Po vynesení verdiktu si nechala lhůtu pro případné odvolání, státní zástupce se opravného prostředku vzdal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Před stavbami myslete více na stromy, žádá pardubická opozice

Pátý pardubický obvod nepostupoval podle opozice správně při projektování modernizace náměstí Dukelských hrdinů. Do projektu nenapsal, jak se při stavebních pracích ochrání stromy. Magistrát chce...

16. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Soud uložil mladíkovi 18 let za vraždu muže, zbitý muž hodiny umíral při vědomí

Za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku poslal soud ve čtvrtek na 18 let do vězení devatenáctiletého Slavomíra Karchňáka. Verdikt není pravomocný, Karchňák nesouhlasí s právní...

16. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

V projektu pro zajištění duševního zdraví žen po porodu přibyly koordinátorky

V projektu Perinatal Centra perinatálního duševního zdraví Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) pro zajištění duševního zdraví žen po porodu přibylo sedm...

16. října 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

Ochránci přírody sázeli v rezervaci Karlštejn ohroženého zvonovce liliolistého

Ochránci přírody dnes v národní přírodní rezervaci Karlštejn na Berounsku vysadili 140 sazenic zvonovce liliolistého. Cílem záchranného programu je vrátit...

16. října 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Střelba ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný

Ve Smržovce na Jablonecku se odpoledne střílelo, na místě zůstali dva mrtví a jeden těžce zraněný. Policie zadržela podezřelého. Střílelo se nedaleko školního areálu, se školou ale tragédie nijak...

16. října 2025  14:52,  aktualizováno  15:58

Na Praděd se vrátila klíčová meteostanice. Přesun ze Šeráku měl své důvody

Na nejvyšší moravskoslezskou horu Praděd se po 28 letech vrátila klíčová profesionální meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přesunula se sem z jesenického vrcholu...

16. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Globální éra elegantní jízdy značky LEPAS právě začíná! Nechte se pohltit „ohromujícím" výkonem modelu LEPAS L8 v reálných podmínkách

16. října 2025  15:51

Výstava na zlínské fakultě představuje tvorbu lidí s autismem

Tvorbu lidí s autismem představuje výstava Jedineční aneb Jeden svět, nekonečno pohledů, která dnes začala v budově zlínské Fakulty humanitních studií...

16. října 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

U Týna nad Vltavou spatřil myslivec velkou šelmu, může to být puma

V okolí Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se pohybuje větší kočkovitá šelma. Mohlo by se jednat o pumu. Policisté a myslivci učiní opatření ke zmapování možného pohybu zvířete, které spatřil...

16. října 2025  15:42

AXA Partners a bolttech představují strategické partnerství pro rozvoj nabídky embedded pojištění v Evropě

16. října 2025  15:40

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Žďárské zázemí pro rodiny slaví jubileum, týdně ho navštíví desítky klientů

Zázemí pro přebalení, nakojení, ohřátí dětské stravy či další péči o dítě, ale také příjemné místo, kde maminky i celé rodiny najdou podporu a případně i odborné poradenství. To je Family Point,...

16. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

V krátké době zemřel další z exmajitelů Zbrojovky. Jeho podnikání pojí kauzy

V den, kdy se fotbalové i hokejové osobnosti a fanoušci na pohřbu loučili s někdejším majitelem fotbalové Zbrojovky Lubomírem Hrstkou, který ji v 90. letech postavil na nohy, přišlazpráva o úmrtí...

16. října 2025  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.