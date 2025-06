Dozorci v jiřické věznici odhalili síť dealerů drog, pašovali je v tělních dutinách

Do případu se zapojily i mediálně známé tváře spojované s organizovaným zločinem z 90. let minulého století, pachatelům hrozí až deset let vězení, řekl v úterý novinářům vedoucí oddělení prevence a stížností jiřické věznice Tomáš Třeska.

Podrobnosti o podezřelých neuvedl s poukazem na to, že jde o otevřený případ, který si převzala policie. Kriminalisté nyní připravují zahájení trestního stíhání.

Podle Třesky podezřelí systematicky pašovali drogy do věznice z nestřežených pracovišť. Vězeňská služba jim zabavila desítky gramů drogy. V 90 procentech šlo o pervitin, zbytek tvořila marihuana.

První zásilku příslušníci Vězeňské služby odhalili v polovině loňského roku, do letošního února prověřování uzavřeli a spisový materiál včetně důkazů předali policii.

Drogy si podezřelí objednávali pomocí mobilu. „Posléze je nějaká civilní osoba předala pracujícímu odsouzenému, který ji - ať už pod nátlakem nebo za nějakou úplatu nebo výhody - pronesl do věznice,“ uvedl Třeska.

Hlavní organizátoři jsou podle něj známé tváře z 90. let. Tito lidé se podle něj po celou dobu pohybují kolem trestné činnosti, ať už drogové nebo násilné, a pokračovali v tom i ve vězni. Respekt u ostatních jim umožňoval manipulovat se spoluvězni, dodal Třeska.

„Na základě operativních poznatků jsme zahájili trestní řízení, vyhodnocovali jsme získané informace, prověřovali jsme podezření, sbírali potřebné důkazy, postupně jsme rozkryli celý distribuční řetězec od organizátorů trestné činnosti přes takzvané přenašeče až po civilní zprostředkovatele, kteří tyto zásilky zprostředkovali,“ popsal postup Vězeňské služby Třeska.

Neměl informace o tom, že by mezi podezřelými byl nějaký pracovník Vězeňské služby. Akce vyvrcholila prohlídkami na celách, kde dozorci kromě drog zabavili i mobilní telefon.

Podobný případ se stal i v příbramské věznici, kde kriminalisté po lednové razii obvinili 12 lidí, z toho v pěti případech šlo o vězně. Stíhají je za distribuci drog, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Také jim hrozí až deset let vězení. Případ je zatím ve fázi vyšetřování.