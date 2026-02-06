Praha debatuje o LED lampách veřejného osvětlení. Ve Vídni si vyvinuli vlastní

Vídeň dlouhodobě definuje globální parametry kvality městského života a je zároveň inovační autoritou. Příkladem toho je projekt Wien leuchtet, v jehož rámci město do roku 2028 dosadí do všech 133 tisíc světelných bodů vlastní LED technologií. Veřejné osvětlení ze sodíkových lamp na úsporná LED svítidla v současnosti mění i Praha, instalují ho v Miláně, Madridu, Barceloně, Kodani, Londýně, Mnichově nebo Bratislavě.
Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo frekventované uličky 2700 K.

Staré sodíkové výbojky na většině stávajících lamp zakázala Evropská unie, protože obsahují rtuť. Ideálně by měly skončit do 27. února 2027.

Někdejší centrum Rakousko-uherské monarchie bylo napřed a zahájilo transformaci své světelné infrastruktury před více jak deseti lety. Město tehdy investovalo do vývoje vlastních svítidel, která kombinují vysokou světelnou účinnost s estetickou čistotou.

„Již tehdy byly ústředními tématy aspekty jako světelné znečištění, přitahování hmyzu, snadné použití a dobrá osvětlovací technologie. Tato řada svítidel zahrnuje dvě velikosti s více než 25 různými LED moduly, které se liší charakteristikami rozložení světla a světelným tokem,“ uvedl vedoucí městského oddělení 33 Andreas Terzer. Výsledkem vývoje a výzkumu je specifická řada LED světel, která dnes z Vídně činí technologický vzor pro evropské metropole.

„Přeměna na moderní LED světla je dalším příspěvkem k našemu modelovému klimatickému městu. Vídeň je mezinárodním průkopníkem a je jedním z mála měst na světě, která kompletně přeměnila své osvětlení na LED a je téměř hotová,“ uvedla pro rakouské Hute radní Vídně pro plánování Ulli Sima (SPÖ).

Ve Vídni nasazují chromatičnost 4 000 Kelvinů, na hlavních komunikacích garantuje perfektní viditelnost. V Praze je pro standardní ulice tento limit 3 000 Kelvinů, což bývá označováno jako teplé bílé světlo. Pro rezidenční čtvrti je norma 2 700 Kelvinů, což je zhruba teplota klasické žárovky, a pro parky a přírodní oblasti 2 200 Kelvinů, což je velmi teplá bílá.

„Na rozdíl od starých sodíkových lamp umožňují LED svítidla precizní optiku cílící světelný tok důsledně dolů a na místo, kam je potřeba svítit, nulový podíl vyzařování světla nad horizont a inteligentní regulaci. Součástí pražského systému je také noční regulace intenzity osvětlení. Například v obytných oblastech dochází mezi 22. a 6. hodinou ke snížení výkonu až o 40 procent,“ vyzdvihl náměstek primátora pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09).

Spor o veřejné osvětlení. Je bezpečnější bílé světlo než oranžové? Důkaz neexistuje

Vídeňská technologická cesta i pro hmyz

Základem systému jsou typové řady svítidel (K0 a K2) využívající více než 20 typů LED světel. Tato vysoká míra variability umožňuje precizní osvětlení odlišných městských prostor, a to od úzkých historických uliček po klíčové dopravní uzly.

Precizní optika směřuje světelný tok výhradně do cílových míst, a tím dochází k radikálnímu omezení nežádoucího rozptylu světla do horního poloprostoru a ochraně nočního prostředí. Konstrukce svítidel byla optimalizována tak, aby minimalizovala atraktivitu pro hmyz, což je zásadní aspekt pro zachování městské biodiverzity.

Vídeňský koncept pracuje s diferencovanou teplotou chromatičnosti pro zajištění maximální bezpečnosti i uživatelského komfortu. Zatímco hlavní dopravní uzly využívají 4 000 Kelvinů pro perfektní viditelnost, v rezidenčních čtvrtích a parcích je implementováno teplejší spektrum 3 000 Kelvinů. Celý systém je v souladu s normou ÖNORM EN 13201, což garantuje nejvyšší úroveň energetické účinnosti.

Velkým přínosem je vliv na přírodu: studie na Dunajském ostrově ukazují, že nová světla přitahují asi o 80 procent méně hmyzu. To pomáhá chránit noční zvířata a udržovat rovnováhu v přírodě, uvedl rakouský Heute.

Inspirovali se i jinde v Evropě

Právě tyto osvědčené principy z rakouské metropole nyní nacházejí svůj odraz i v jiných evropských městech. Například v Luxemburgu používají pro veřejné osvětlení přechodů pro chodce 4 000 Kelvinů. LED osvětelní 3 000 Kelvinů mají v Miláně, Madridu, Barceloně, Kodani, Londýně, Mnichově nebo Bratislavě.

„Prioritou na ulicích a silnicích zůstává maximální bezpečnost a rychlá reakce řidičů. Proto v těchto úsecích volíme jasnější bílé světlo, které oproti teplejším odstínům poskytuje výrazně lepší viditelnost a zrakový kontrast,“ dodává Josef Smolík, předseda SRVO.

Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

Praha není jediným městem v Česku, kde se používají LED světla. V druhém největším městě země mají na přechodech svítidla s chromatičností dokonce 5 000 Kelvinů. Čtyři tisíce Kelvinů pak v Brně využívají na hlavních tazích, jako je ulice Ostravská, Žabovřeská a podobně.

Města jako Mladá Boleslav, Hranice a Pardubice plošně přecházejí na LED svítidla s teplotou chromatičnosti 2 700 Kelvinů, přičemž Pardubice tento krok doplňují smart systémy pro dálkovou regulaci výkonu.

Diferencovaný přístup volí Opava, Tábor a Písek, kde se teplota světla přizpůsobuje lokalitě. Historická centra a parky jsou osazovány velmi teplými zdroji (2 200 K až 2 700 K), zatímco běžné komunikace využívají 3 000 Kelvinů.

Shoda panuje také v otázce bezpečnosti – České Budějovice, Úvaly i další města využívají chladnější bílé světlo (4 000 K až 5 000 K) výhradně a cíleně pro přisvětlení přechodů pro chodce, aby byl zajištěn vizuální kontrast a vyšší bezpečnost.

Broumovská klávesa zve mladé hudebníky, aby se hlásili do 16. ročníku

Momentka z 15. ročníku Broumovské klávesy

Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy do sedmnácti let Broumovská klávesa otevřela registrace. Uskuteční se pošestnácté v areálu broumovského kláštera od 24. do 26. dubna. Zájemci se mohou hlásit...

6. února 2026  11:03

Dobové fotografie i vzorníky exportních domů. Muzeum digitalizovalo své poklady

Za vzorníky jabloneckých exportních domů a skleněnými negativy už nemusí...

Za vzorníky jabloneckých exportních domů a skleněnými negativy už nemusejí badatelé z tuzemska a ze světa jezdit do Jablonce nad Nisou, nově si je mohou prohlížet online. Muzeum skla a bižuterie...

6. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

