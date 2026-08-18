Policie zveřejnila záběry z kamer umístěných u několika železničních přejezdů v Praze a okolí. Z výrazné značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ či blikajících červených světel si řidiči i chodci vůbec nic nedělají a přejezd hromadně přecházejí či přejíždějí.
„Jde o mimořádně nebezpečný hazard, při kterém řidiči ohrožují sebe, své spolujezdce i osoby cestující ve vlaku. Stejně závažnému riziku se vystavují chodci, kteří vstoupí na přejezd v době, kdy blikají červená světla, zní výstražný signál nebo se sklápějí či zdvihají závory,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
Auto mezi závorami? Nebojte se je prorazit
Zdroj: Policie ČR
Na záběrech z přejezdu u obce Zápy nedaleko Brandýsa nad Labem je vidět železniční přejezd bez závor i světelného výstražného zařízení. Přejezd označený „stopkou“ ale řidiči přejíždějí naprosto plynule, žádný z nich před kolejemi téměř nezpomalí.
Na dalších záběrech z přejezdu v pražských Řeporyjích pak sice chodci a řidiči čekají, až se pohnou závory. Jenže ty ještě ani nevyletí vzhůru kompletně a chodci i řidiči se okamžitě vydávají přes přejezd. Co na tom, že červená světla stále blikají. Motocyklista navíc vypadá, že nepotřeboval před přejezdem ani přibrzdit.
Podobná situace je pak vidět i na přejezdu v pražské Liboci. Červené auto jedoucí jednosměrkou najíždí z kostek na asfalt a na koleje. Blikající červená zleva i zprava? Nezájem. Chodci se i rozhlédnou a přeběhnou bleskově, ale...
Policie uvedla, že od začátku letošního roku řešila napříč Českem už 696 přestupků a udělila pokuty ve výši 1 061 050 korun.
„Z uvedeného počtu bylo 18 přestupků oznámeno nebo předáno příslušnému správnímu orgánu a dalších 20 případů bylo oznámeno k projednání odpovědnosti provozovatele vozidla,“ pokračovala mluvčí.
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Dva senioři narazili do železničního přejezdu, jejich auto skončilo na boku
Policie znovu nabádá k opatrnosti.
„Proto řidiče i chodce žádáme, aby výstražná zařízení na přejezdech vždy respektovali a nesnažili se projet nebo přejít před blížícím se vlakem. Vlastní odhad může selhat, vlak však kvůli své hmotnosti a dlouhé brzdné dráze zastavit nedokáže,“ dodala mluvčí.