VIDEO: Muž si v metru nevšiml konce nástupiště a spadl do kolejiště

Autor: bur
  11:02aktualizováno  11:02
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Dramatickou situaci zažili cestující a policisté v pražském metru na Náměstí Republiky. Do kolejiště tam spadl muž, který si nevšiml, že končí nástupiště. Díky včasné reakci se ho podařilo zachránit před příjezdem soupravy.

Stalo se v sobotu 7. listopadu kolem 9. hodiny ráno. Na zveřejněném záznamu je vidět, jak se muž v podroušeném stavu blíží ke hraně nástupiště.

Bohužel si nevšiml, že nástupiště končí a spadl do kolejiště, kde zůstal bezvládně ležet.

Pádu si všimlo několik cestujících a ihned zalarmovali přítomnou policii a strážníky, kteří shodnou okolností na nástupiště řešili jiný případ.

Zatímco jeden ze strážníků stiskl nouzové tlačítko, jeho kolegové pro muže okamžitě skočili, společnými silami ho vytáhli zpět na perón, poskytli mu první pomoc a předali přivolaným záchranářům.

„Před příjezdem záchranářů se sedmačtyřicetiletý muž podrobil dechové zkoušce, při které přístroj odhalil více než jedno promile alkoholu,“ doplnil mluvčí policie Jan Rybanský.

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