Víkendový ukulele festival ve středočeských Úněticích zahájí finský orchestr

Koncertní program ukulele festivalu v areálu pivovaru v Úněticích u Prahy zahájí v sobotu finský ukulele orchestr Tampereen Ukuleleorkesteri. Třídenní akce tradičně začíná na různých místech, letos bude páteční zahájení v čajovně Tiny Tea House na pražské Letné, kde dostanou prostor i amatérští hráči, informovali dnes v tiskové zprávě za pořadatele Ben Anderson a Tereza Novotná.
Kromě finského ukulele orchestru vystoupí v sobotu v Úněticích například také Avei Varu & Hinatea nebo Frank de Kleer. "Závěr sobotního dne bude patřit našim největším hvězdám Larisse Leaves z Německa, která rozjede svůj loopingový um a kapele The Ukulele Secrets, kteří nám přivezou trochu anglického Rock'n'rollu," uvedli pořadatelé.
V neděli se mohou návštěvníci těšit na slovenskou kapelu Ukupunktúru, českou interpretku a lektorku hry na ukulele Marcelu Brožovou nebo místní kapelu uKúže. "Hvězdami nedělního programu jsou američtí milovníci jazzu, country a folku Webb-Tigert Duo, rakouská kapela Calico a hvězda české pop music Xindl X," doplnili pořadatelé.
Program doplní workshopy pro začátečníky i pokročilé hráče.