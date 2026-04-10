Sprejeři poničili renesanční skvost u Expa. Máme vás na kamerách, vzkazuje galerie

K činu podle galerie došlo po půlnoci na pondělí 6. dubna. Trojice dospělých vandalů poškodila barvami historickou fasádu unikátních Viničních sklepů z roku 1550, které jsou nedílnou součástí ikonické budovy Expo 58 a slavné vyhlídkové terasy.
Rozsah poškození je značný – graffiti se objevilo na sedmi místech o celkové ploše zhruba 20 metrů čtverečních. Problémem však není jen vzhled, ale podle galerie především nevratné poškození historického materiálu.
„Odhadovaná výše škody je minimálně milion korun, ale pravděpodobně víc. Klasické pískování je u opuky podle expertů nemožné z důvodu narušení struktury povrchu a následnému rychlému zvětrání. Došlo k fatálnímu poškození kamene,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí galerie Expo 58 ART René Kolomazník.
Podle jeho slov bude odstranění extrémně náročné, bude muset probíhat ručně za použití restaurátorských postupů v těžce přístupném terénu.
„Máme vás na stříbrném tácu“
Vedení galerie, v jejíž budově sídlí aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery, má v rukou silný důkaz. Kamerový systém zachytil útočníky mezi 0:36 až 0:47 hodinou.
„Výhodou je, že pachatelé netušili, že je natáčí kamerový systém. Jejich obličeje jsou na záznamu dobře rozpoznatelné. Jde o tři dospělé osoby ve věku mezi 25 až 30 lety,“ domnívá se Kolomazník.
Celý záznam chce galerie v pondělí předat policii. „Dostanou to v podstatě na stříbrném tácu. Předpokládáme, že policie následně předá obličeje pachatelů do médií tak, aby nemohli škodit dále, a umístí je do vazby,“ dodal mluvčí.
Galeristé zároveň vyzvali pachatele, aby se sami přihlásili a získali tak polehčující okolnost.
Zástupci galerie upozorňují, že k útoku došlo krátce poté, co byl celý prostor zrekonstruován. „Budova Expo 58 i s terasou byly nedávno nákladně zrekonstruovány majiteli bez jakéhokoliv grantu, jen aby se nyní staly terčem vandalismu,“ posteskl si Kolomazník.