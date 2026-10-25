Vítěz voleb Beroun sobě uzavřel se Společně pro Beroun koaliční dohodu

Uskupení Beroun sobě, které v Berouně zvítězilo v komunálních volbách, uzavřelo se Společně pro Beroun koaliční dohodu. Starostkou se má stát lídryně Berouna sobě Barbora Skálová, místostarostou lídr Společně pro Beroun Petr Horák, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě za koalici Vojtěch Sládek. Obě uskupení mají společně v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 12 křesel.
"S kolegy ze Společně pro Beroun nás spojuje důraz na kvalitu života ve městě, transparentnost a otevřenou komunikaci s lidmi. Chceme, aby Beroun byl dobrým místem pro všechny generace, v centru i v jeho okrajových částech," uvedla Skálová.
Rada města by podle koalice měla být sedmičlenná, kromě starostky a místostarosty budou jejími členy za Beroun sobě Václav Kovář, Kristýna Kymličková a Eva Kotrčová a za Společně pro Beroun Adam Voldán a Jana Církvová. Rada do 90 dnů od ustavujícího zasedání předloží programové prohlášení, jeho plnění bude koalice každý rok veřejně vyhodnocovat. Dále mají obě uskupení stejná zastoupení v Koaliční radě. Po prvním roce společné práce chtějí společně přezkoumat rozdělení gescí a fungování vedení města.
Beroun sobě získal v letošních volbách sedm křesel v jednadvacetičlenném zastupitelstvu, o jeden mandát si polepšil. Společně pro Beroun skončilo druhé s pěti mandáty. Další v pořadí skončili Nezávislí Berouňáci, kteří mají čtyři zastupitele, ANO získalo tři a Naše Česko i Puls mají po jednom mandátu.
Dosavadní starostka Soňa Chalupová se do zastupitelstva nedostala. Letos na jaře odešla z ODS a byla lídryní Našeho Česka. ODS vedl dvacetiletý student Matěj Suchopár, strana v zastupitelstvu nezískala žádný mandát.