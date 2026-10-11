Vítězné uskupení Naše Kutná Hora, tvořené ODS s podporou nezávislých a TOP 09, nechce na sestavení koalice v Kutné Hoře vzhledem k silnému mandátu spěchat. První povolební jednání má naplánovaná na pondělí a úterý, půjde spíš o zdvořilostní schůzky. Věnovat se musí i "práci dovnitř", mimo jiné zaškolení nových zastupitelů, řekl dnes ČTK lídr uskupení a dosavadní starosta Lukáš Seifert (ODS).
Naše Kutná Hora obsadila v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu 13 křesel, tedy aspirovala téměř na většinu. Druhé ANO i třetí LIPISTAN mají po čtyřech mandátech. Čtvrtá Alternativa pro Vás získala tři zastupitele, dva má na pátém místě Město po lidi a šestá SPD obdržela jeden mandát.
Seifert podotkl, že v úvahu připadá velké množství koalic a není důvod ke spěchu. "Ten mandát je tak veliký, že nejsme v tlaku, že bychom potřebovali mít ze dne na den hotovou koalici. My se potřebujeme zaměřit teď hodně na práci dovnitř. Věnujeme se vzdělávání nových zastupitelů, aby byli od začátku orientovaní," uvedl Seifert.
Ve funkci starosty chce pokračovat. Kutná Hora by se podle něj měla v dalším volebním období zaměřit spíš na opravy než na budování nových staveb. Silný mandát chce Seifert využít k projektům, které jsou nezbytné a nepřinášejí politické body. Nutností bude výstavba nového plaveckého bazénu místo rekonstrukce dosavadního, která by podle starosty z ekonomického hlediska nedávala smysl. "Bude to znamenat ve všech variantách velmi velký úvěr v dost nevhodné době z hlediska úroků," upozornil Seifert.
Radnice chce přichystat studii, na jejímž základě by architekt připravil podrobnější návrh. Měla by být být zpracována tak, aby bylo možné bazén stavět systémem design & build, což by podle Seiferta projekt výrazně urychlilo. Pokud by se nový bazén nebudoval souběžně s provozem dosavadního zařízení, bylo by podle starosty lepší stavět na stejném místě kvůli dostupnosti, dopravnímu řešení i samotnému umístění.