Vítězem středočeského kola soutěže Vesnice roku jsou Suchomasty na Berounsku. Obec s 500 obyvateli bude kraj reprezentovat v celostátním kole soutěže. Kromě zlaté stuhy pro vítěze krajského klání porota udělila i barevné stuhy ve vedlejších kategoriích. Výsledky dnes hejtmanství vyhlásilo na setkání se zástupci oceněných obcí v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
Modrá stuha za společenský život putuje do Lužné na Rakovnicku. Bílou stuhu za práci s mládeží a podporu rodiny získalo Bukovno z Mladoboleslavska. Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu patří Strážišti z téhož okresu.
Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Loni v krajském kole zvítězila Kosova Hora na Příbramsku. Ocenění získala za komplexní přístup ke svému rozvoji a aktivní zapojení místních do veřejného života.