Uskupení Naše Kutná Hora, které vyhrálo volby v Kutné Hoře, upřednostňuje uzavření koalice s jedním partnerem. Požaduje většinu v městské radě a křesla starosty a prvního místostarosty. Kdy by mohla být koalice dohodnuta, zatím není jasné. Povolební jednání pokračují, možných je více variant, řekl dnes ČTK dosavadní starosta a lídr Naší Kutné Hory Lukáš Seifert.
Naše Kutná Hora, kterou tvoří ODS s podporou nezávislých a TOP 09, obsadila v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu 13 křesel. K dosažení většiny by jí stačil jeden hlas. Před širší koalicí dává přednost spolupráci dvou subjektů. "Za vhodnější variantu považuji jedna plus jedna a zároveň s ohledem na výsledek je zřejmé, že Naše Kutná Hora musí mít většinu v radě a posty starosty i prvního místostarosty," uvedl Seifert.
Ve funkci starosty chce pokračovat. Kdo by mohl být prvním místostarostou, tedy jeho statutárním zástupcem, zatím nechtěl říci. Jasné není ani to, kdy by mohla být koalice dojednána. "Povolební jednání ještě dál probíhají. Řešíme jak personální záležitosti, tak priority a je to neustále poměrně otevřené," dodal Seifert.
Druhé ve volbách skončilo hnutí ANO, třetí byl LIPISTAN, obě uskupení mají po čtyřech mandátech. Čtvrtá Alternativa pro Vás získala tři zastupitele, dva má na pátém místě Město po lidi a šestá SPD obdržela jeden mandát.
Minulé volby v Kutné Hoře vyhrálo ANO, druzí byli občanští demokraté a TOP 09. Na koalici se dohodlo ANO s ODS a TOP 09, Alternativou pro Vás a Vizí, v městské radě zasedl i zástupce KDU-ČSL, byť lidovci nebyli součástí koalice.