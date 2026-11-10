Zastupitelé N. Strašecí vedení města nezvolili, návrh vítězného uskupení neuspěl

Zastupitelé Nového Strašecí na Rakovnicku v pondělí nové vedení města nezvolili, návrh vítězného uskupení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov a Města v pohybu neuspěl. Dohromady obsadili deset mandátů v zastupitelstvu, která má 21 členů, nemají tedy potřebnou většinu. Zastupitelé z ostatních uskupení kandidáta na starostu, kterým byl lídr Společně Pavel Novák, nepodpořili. Vedení města v čele se starostou Karlem Filipem (Naše město) tak bude pokračovat ve své práci do příštího zastupitelstva, které se bude konat 17. prosince, informoval dnes Filip ČTK v tiskové zprávě.
"Protože nebyl zvolen starosta města, ustoupilo zastupitelstvo města od volby místostarosty a rady města," uvedl Filip.
Volby v Novém Strašecí vyhrálo Společně pro Nové Strašecí a Pecínov s devíti mandáty. Po třech mandátech získaly ODS, Naše město a Město pro rodinu - rodina pro město, dva mandáty mají Nezávislí 2018 a jeden mandát Město v pohybu. Město dosud vedla koalice uskupení Naše město, Město pro rodinu a Nezávislí 2018, která má 13 křesel v jednadvacetičlenném zastupitelstvu.
Zastupitelé v pondělí nesouhlasili ani se snížením počtu radních na pět ze současných sedmi, vyplývá ze zveřejněného záznamu jednání. Shodli se ale na obsazení výborů, které musí mít město podle zákona. Předsedou finančního výboru zvolili Davida Hubáčka (ODS), předsedou kontrolního výboru Jiřího Vernera (Město v pohybu).