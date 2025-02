Vlak v Roztokách projel návěstidlo, druhá souprava zastavila. ETCS zde zatím není

Podle Drápala byla událost hlášena krátce před 7:00.

„Vlak jedoucí z Roztok u Prahy do Prahy-Hostivaře ovlivnil vlakovou cestu pro souběžně jedoucí, nikoliv protijedoucí vlak z Kralup nad Vltavou do Prahy-Masarykova nádraží. Ke srážce nedošlo, oba vlaky zastavily,“ uvedl Drápal. Událost se obešla bez zranění, dodal.

Podle Kavky druhý vlak strojvůdce bezpečně zastavil před návěstím stůj, které se mu kvůli projetí prvního vlaku zaktivovalo. „Mimořádná událost se vyšetřuje,“ podotkl.

Hasiči museli dvě stovky cestujících z obou osobních vlaků kvůli vyšetřování evakuovat. Do 8:17 byl v úseku provoz po jedné koleji. Podle Drápala se vyšetřováním zabývá Správa železnic.

Událost se stala v úseku, kde zatím není zavedeno zabezpečovací zařízení ETCS. Tento automatický systém kontroluje pohyb a polohu vlaků. Umožňuje například zastavit vlak při nedovoleném projetí návěstidla, dohlíží také na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti a podobně. Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda řekl, že infrastruktura ETCS se v úseku nyní připravuje.

„Bude tam výhradní provoz zavedený od letošního prosince, takže v současné době tam systém spuštěný není. Ale i kdyby byl, tak to ještě nutně nemusí znamenat, že ten vlak na to bude vybavený a bude na to reagovat,“ upozornil Gavenda.