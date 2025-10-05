Vlak usmrtil u Horních Počernic muže, provoz na trati byl dvě hodiny zastaven

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:42aktualizováno  9:56
Osobní vlak srazil v neděli ráno člověka na trati mezi Horními Počernicemi a Mstěticemi u Prahy. Přibližně padesátiletý muž na místě zemřel. Provoz na trati byl přes dvě hodiny přerušen, rychlíky jezdily odklonem.
Neštěstí se stalo kolem půl osmé, na místě zasahovali záchranáři a přivolán byl i koroner.

Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs uvedl, že muž ve věku kolem padesáti let utrpěl zranění, jimž na místě podlehl.

Provoz na železnici byl v místě události dvě hodiny přerušen. Cestující vozily autobusy náhradní dopravy. Rychlíky ve směru na Hradec Králové jezdily po čas přerušení provozu odklonem přes Libeň.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

