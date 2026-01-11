Osobní vlak v Praze srazil ženu, provoz mezi Smíchovem a Radotínem stál

Po nehodě místo vlaků dočasně jezdily náhradní autobusy, některé vlakové spoje pak odklonem. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová a na webu o tom informovaly České dráhy.
Nehoda se stala kolem 13:30 ve Zbraslavské ulici. Co bylo její příčinou a kdo na kolejích zemřel, policie podle mluvčí vyšetřuje.
Cestující v uzavřeném úseku mohli podle ČD použít náhradní autobusovou dopravu nebo městskou hromadou dopravu. Zhruba v 15:00 se provoz na trať vrátil.
