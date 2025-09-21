Muže u Běchovic srazil vlak, na železnici v neděli zemřeli už tři lidé

Nehoda se stala před polednem. „Muž ve věku zhruba 45 let svým zraněním podlehl na místě. Záchranáři mu bohužel již nemohli pomoci,“ sdělil Kirs. Nikdo z cestujících ve vlaku podle něj zraněný nebyl.
České dráhy na svém webu uvedly, že provoz na koridoru je přerušen v dálkové i regionální dopravě.
|
Na přejezdu v Křižanovicích se srazilo auto s vlakem, dvacetiletá řidička zemřela
Regionální spoje jezdí po odklonové trase do stanice Praha hlavní nádraží. „Do obnovení provozu budou všechny vlaky regionální dopravy výchozí a končící ve stanici Praha hl.n,“ dodal dopravce.
Dopoledne srazil a zabil vlak člověka také poblíž zastávky v Zelenči u Prahy. Ráno pak svým zraněním podlehl muž, kterého vlak srazil na železničním přejezdu v Šumperku.
|
Na přejezdu v Křižanovicích se srazilo auto s vlakem, dvacetiletá řidička zemřela
Smrtelná nehoda se na železnici stala i v sobotu, když dvacetiletá řidička osobního auta zemřela po srážce vlaku s osobním autem na přejezdu v Křižanovicích na Vyškovsku.