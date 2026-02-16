Na Masarykově nádraží vlak srazil člověka. Vlaky se zpožďovaly o vyšší desítky minut

Autor: berr, ČTK
  18:12aktualizováno  19:53
Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici se v 18:00 částečně zastavil a organizátor ho obnovil až v 19:35, sdělil mluvčí Správy železnice pro mimořádnosti Martin Kavka. Záchranáři na místě nalezli už mrtvého asi 55letého muže. České dráhy předpokládali konec omezení, která se týkala linek S1, S2, S7, S9, S22 a R41, v 19:35.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Mluvčí Správy železnic na dotaz iDNES.cz potvrdil, že kolem 19. hodiny organizátor dopravy obnovil s velkým omezením provoz po jedné koleji. Kavka dodal, že vlaky nabíraly zpoždění vyšší desítky minut. „Vzhledem k částečnému obnovení provozu očekáváme snížení doby zpoždění,“ uvedl mluvčí. V 19:35 Správa železnic obnovila celkový provoz.

„Provoz je zastaven v úseku Praha – Masarykovo nádraží a Odbočka Balabenka,“ upřesnil Kavka. České dráhy na svém webu uvedly, že omezení se týkalo provozu mezi Masarykovým nádražím a stanicí Praha-Libeň a současně mezi Masarykovým nádražím a Prahou – Vysočany.

„K nahlášenému střetu vlaku s přibližně 55letým mužem vyjely posádky rychlé zdravotnické pomoci, rendez-vous a intenzivní péče. Po příjezdu na místo bylo bohužel zjištěno, že pacient utrpěl zranění neslučitelná se životem, a proto byl na místo povolán koroner,“ napsali záchranáři na síti X.

Sněhová kalamita zavinila desítky nehod. Intenzivní sněžení má místy pokračovat

Nehoda se odehrála krátce před 18:00. České dráhy musely odřeknout zejména spoje do Českého Brodu, Velkého Oseku a do stanice Praha – Libeň. Omezení zavinil střet vlaku soukromého dopravce s člověkem.

Masarykovo nádraží slouží zejména k regionální osobní dopravě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Na Masarykově nádraží vlak srazil člověka. Vlaky se zpožďovaly o vyšší desítky minut

Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....

Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici se v 18:00 částečně zastavil a organizátor ho obnovil až v 19:35, sdělil mluvčí Správy železnice pro...

16. února 2026  18:12,  aktualizováno  19:53

V Královéhradeckém kraji nasněžilo, na kluzkých silnicích bylo mnoho nehod

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji dnes sněžilo. Na silnicích zůstává vrstva sněhu, řidiči musejí být velmi opatrní. Policie a hasiči na kluzkých silnicích dnes...

16. února 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

K Praze dorazily „odpadkové pandy“, v Brdech zase fotopast zachytila mladého rysa

V sobotu byla ve Větrovech u Tábora otevřena nová zoologická zahrada.

Dobře je znají v severní Americe, teď ale klepou na dveře české metropole. Mýval severní byl zachycen fotopastí jen zhruba dva kilometry od západní hranice Prahy. Zatímco u hlavního města se šíří...

16. února 2026  15:59,  aktualizováno  19:15

11. den ZOH 2026: Hokejové osmifinále, biatlonová štafeta i start další české „obojživelnice“

Ondřej Kaše (73) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Olympijský kolotoč se ani v jedenáctý den nezastavuje a české fanoušky čeká další porce napětí. Na Zimní olympijské hry 2026 se v úterý 17. února představí závodníci v severské kombinaci,...

16. února 2026  19:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Plzeňském kraji minulý týden mírně klesla nemocnost s respiračními infekcemi

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji minulý týden mírně klesla nemocnost respiračními infekcemi a chřipkami. Snížila se zhruba o pět procent. Na konci týdne připadalo na 100.000...

16. února 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Senioři a postižení z Frenštátu a okolí mohou využívat dotovanou přepravu

ilustrační snímek

Obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku a okolí mohou i letos využívat službu Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením. Projekt...

16. února 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

Modernizace čáslavského letiště si vyžádá přesun stíhaček do Pardubic a Náměště

ilustrační snímek

Chystaná modernizace čáslavského vojenského letiště si vyžádá přesun stíhaček JAS-39 Gripen do Pardubic a L-159 do Náměště nad Oslavou. Z obou těchto letišť...

16. února 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Zásah v budově Univerzity Karlovy kvůli radioaktivitě. Úřad uklidňuje veřejnost

Zásah složek IZS a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na...

Pro podezření na možný výskyt zvýšené radioaktivity zasahovaly v sobotu složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v pražské...

16. února 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Krajští radní schválili 70 mil. Kč pro mládež a sport, podpoří i halu ve Vsetíně

ilustrační snímek

Radní Zlínského kraje schválili dotace přes 70 milionů korun pro mládež a sport. Z toho 55 milionů korun půjde na podporu sportovních a tělovýchovných spolků...

16. února 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

Hygienici v Ústeckém kraji při kontrolách objevili prošlé kosmetické přípravky

ilustrační snímek

Prošlé kosmetické přípravky nebo přípravky se zakázanou látkou objevili hygienici v Ústeckém kraji při kontrolách výrobků běžného užívání. Udělali 53 kontrol v...

16. února 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Teplice plánují postavit šestikilometrovou cyklostezku k jezeru Barbora

ilustrační snímek

Teplice plánují postavit zhruba šestikilometrovou cyklostezku k jezeru Barbora v Oldřichově u Duchcova. Zastupitelé města dnes schválili, že se projekt bude...

16. února 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

Na Hůrce se souloží, ale moc to nevydělává. Film Bouřlivé výšiny kina bohužel nezachránil

Margot Robbie ve filmu Bouřlivé výšiny

Nová adaptace románu Emily Brontë slibovala valentýnský hit, místo toho však doručila jen vlažný start. Film s Margot Robbie a Jacobem Elordim sice sklízí chválu za styl i odvahu, ale v pokladnách...

16. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.