Mluvčí Správy železnic na dotaz iDNES.cz potvrdil, že kolem 19. hodiny organizátor dopravy obnovil s velkým omezením provoz po jedné koleji. Kavka dodal, že vlaky nabíraly zpoždění vyšší desítky minut. „Vzhledem k částečnému obnovení provozu očekáváme snížení doby zpoždění,“ uvedl mluvčí. V 19:35 Správa železnic obnovila celkový provoz.
„Provoz je zastaven v úseku Praha – Masarykovo nádraží a Odbočka Balabenka,“ upřesnil Kavka. České dráhy na svém webu uvedly, že omezení se týkalo provozu mezi Masarykovým nádražím a stanicí Praha-Libeň a současně mezi Masarykovým nádražím a Prahou – Vysočany.
„K nahlášenému střetu vlaku s přibližně 55letým mužem vyjely posádky rychlé zdravotnické pomoci, rendez-vous a intenzivní péče. Po příjezdu na místo bylo bohužel zjištěno, že pacient utrpěl zranění neslučitelná se životem, a proto byl na místo povolán koroner,“ napsali záchranáři na síti X.
Nehoda se odehrála krátce před 18:00. České dráhy musely odřeknout zejména spoje do Českého Brodu, Velkého Oseku a do stanice Praha – Libeň. Omezení zavinil střet vlaku soukromého dopravce s člověkem.
Masarykovo nádraží slouží zejména k regionální osobní dopravě.
