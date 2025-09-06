Rychlík usmrtil mezi Libní a Běchovicemi člověka, provoz na koridoru stál

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:32aktualizováno  16:13
Na železničním koridoru v Praze mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu odpoledne rychlík Valašský expres člověka. Kolizi nepřežil, uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Provoz byl v úseku nehody asi hodinu zcela přerušen, regionální i dálkové vlaky jezdily odklonem.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Událost se dotkla několika desítek vlakových souprav, regionální i dálkové spoje jezdily odklonem. Okolo 15:30 začaly vlaky jezdit po jedné koleji ze tří, a to sníženou rychlostí.

„Na místo vyrazily složky Integrovaného záchranného sytému včetně hasičů Správy železnic,“ informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Hasiči evakuovali cestující z rychlíku do jiného vlaku.

Na koridoru mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu odpoledne vlak člověka. Neštěstí se stalo v blízkosti zahrádkářské osady. (6. září 2025)
Na koridoru mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu odpoledne vlak člověka. Neštěstí se stalo v blízkosti zahrádkářské osady. (6. září 2025)
Na koridoru mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu odpoledne vlak člověka. Neštěstí se stalo v blízkosti zahrádkářské osady. (6. září 2025)
Na koridoru mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu odpoledne vlak člověka. Neštěstí se stalo v blízkosti zahrádkářské osady. (6. září 2025)
Na koridoru mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu odpoledne vlak člověka. Neštěstí se stalo v blízkosti zahrádkářské osady. (6. září 2025)
10 fotografií

České dráhy na webu uvedly, že člověka, který se zřejmě pohyboval v kolejišti, srazil vlak EC 128 Valašský expres. „Probíhá zásah záchranných složek a vyšetřování mimořádné události,“ napsal dopravce před 15:00. Sražený člověk nepřežil.

Vlaky jezdily po náhradních trasách, aby se vyhnuly místu nehody, mezi stanicemi Praha-Libeň a Praha-Běchovice vozily cestující náhradní autobusy. Zhruba po hodině byl provoz obnoven po jedné koleji sníženou rychlostí, vlaky kvůli tomu mohly nabírat zpoždění.

Před polednem usmrtil vlak člověka mezi Malými Svatoňovicemi a Červeným Kostelem na Trutnovsku. Provoz byl v místě přes tři hodiny zastaven, osmatřicet cestujících z vlaku evakuovali hasiči.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Muzeum Ohrada u Hluboké má vorařská vesla, která objevili památkáři v krovu

Čtyři vorařská vesla získalo do své sbírky Národní zemědělské muzeum Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Pocházejí z roku 1891, kdy je voraři prodali pro stavbu...

6. září 2025  14:40,  aktualizováno  14:40

Rychlík usmrtil mezi Libní a Běchovicemi člověka, provoz na koridoru stál

Na železničním koridoru v Praze mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu odpoledne rychlík Valašský expres člověka. Kolizi nepřežil, uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana...

6. září 2025  15:32,  aktualizováno  16:13

Vlak srazil na Trutnovsku člověka, trať stála. Cestující evakuovali hasiči

Osmatřicet lidí evakuovali hasiči po sobotním poledni ze spěšného vlaku na Trutnovsku. Mezi Malými Svatoňovicemi a Červeným Kostelem srazil vlak člověka, ten náraz soupravy nepřežil.

6. září 2025  14:52,  aktualizováno  15:11

Záplavy zesílily vazby mezi sousedy a ohladily staré hrany, míní muž z Jesenicka

Hlubokou stopu v mezilidských vztazích a atmosféře zanechaly katastrofální povodně, které postihly před rokem velkou část severu Olomouckého kraje. Zatímco v...

6. září 2025  13:23,  aktualizováno  13:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muž rozdělával gril s pomocí chemikálie, čtyři popálení lidé jsou v nemocnici

Čtyři popálené lidi odvezli záchranáři v noci z pátku na sobotu ze zábavy na ostrově Santos v Sušici na Klatovsku. Podle informací policie se tam muži vymklo rozdělávání grilu za pomocí chemikálie....

6. září 2025  9:12,  aktualizováno 

Přerovské dvorky se po pauze otevřou, propojí je téma vody a umění

V Přerově se v polovině září otevřou veřejnosti běžně nepřístupné či neznámé dvorky v uzavřených domovních traktech v historickém centru města. Multižánrová...

6. září 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

VIDEO: Židovský obchod byl terčem třikrát. Muž se maskoval bekovkou i sombrerem

Židovský obchod na pražských Vinohradech se terčem sprejera stal za posledních několik týdnů už třikrát. Naposledy v pondělí, kdy se na jeho průčelí objevily nenávistné nápisy. K zamaskování pachatel...

6. září 2025  13:22

Divadelní Flora chystá v Muzeu umění podzimní epilog svého festivalu

Divadelní Flora (DF) Olomouc chystá v sále Central Muzea umění od poloviny září svůj podzimní festivalový epilog. Na komorní scéně představí aktuální tvorbu A...

6. září 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

AI a auta na nové zdroje energie kralují zahájení Světového veletrhu chytrého průmyslu v Čchung-čchingu

6. září 2025  12:30

Skupina BSH Home Appliances Group a skupina ECOVACS uzavřely strategické partnerství v oblasti robotických vysavačů

6. září 2025  12:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ASTM rozšiřuje přístup k platformě Compass

6. září 2025  12:07

Široká Niva a Zátor: Obce na Bruntálsku stále bojují s následky povodní

I rok od povodní jsou v Široké Nivě na Bruntálsku téměř na každém kroku vidět škody, které loni v září napáchala velká voda. Podle starosty Tomáše Spáčila (Pro...

6. září 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.