Rychlík usmrtil mezi Libní a Běchovicemi člověka, provoz na koridoru stál

Událost se dotkla několika desítek vlakových souprav, regionální i dálkové spoje jezdily odklonem. Okolo 15:30 začaly vlaky jezdit po jedné koleji ze tří, a to sníženou rychlostí.
„Na místo vyrazily složky Integrovaného záchranného sytému včetně hasičů Správy železnic,“ informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Hasiči evakuovali cestující z rychlíku do jiného vlaku.
České dráhy na webu uvedly, že člověka, který se zřejmě pohyboval v kolejišti, srazil vlak EC 128 Valašský expres. „Probíhá zásah záchranných složek a vyšetřování mimořádné události,“ napsal dopravce před 15:00. Sražený člověk nepřežil.
Vlaky jezdily po náhradních trasách, aby se vyhnuly místu nehody, mezi stanicemi Praha-Libeň a Praha-Běchovice vozily cestující náhradní autobusy. Zhruba po hodině byl provoz obnoven po jedné koleji sníženou rychlostí, vlaky kvůli tomu mohly nabírat zpoždění.
Před polednem usmrtil vlak člověka mezi Malými Svatoňovicemi a Červeným Kostelem na Trutnovsku. Provoz byl v místě přes tři hodiny zastaven, osmatřicet cestujících z vlaku evakuovali hasiči.