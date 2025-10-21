Vlak u Českého Brodu srazil dítě. Zraněním na místě podlehlo

„Krátce před 21:00 jsme dostali oznámení o srážce osobního vozu s člověkem v Českém Brodě na trati z Prahy na Kolín. Bohužel se ukázalo, že při střetu utrpěla nezletilá osoba zranění neslučitelná se životem,“ uvedla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková redakci iDNES.cz potvrdila, že operační středisko na místo vyslalo posádku s lékařem, avšak sraženému dítěti již nebylo pomoci. Na místo byl proto přivolán koroner.
Provoz na železničním koridoru z Prahy do Kolína byl zastaven. Po dobu zásahu záchranných složek a vyšetřování na místě jezdily vlaky podle webu Českých drah odklonem, několik osobních spojů museli dopravci odřeknout. V úseku Úvaly-Poříčany byla zavedena náhradní autobusová doprava.
Kolem 22:30 začaly vlaky úsekem znovu projíždět.
Vzhledem k nezletilosti oběti nesdělila mluvčí pohlaví ani věk dítěte. Za jakých okolností k tragickému incidentu došlo, bude nyní předmětem vyšetřování kolínských kriminalistů.