Vlak u Mrače usmrtil člověka, provoz mezi Čerčany a Benešovem byl zastaven

Osobní vlak dnes u Mrače na Benešovsku srazil a usmrtil člověka. Cestovalo v něm asi 250 lidí, všichni vyvázli bez zranění. Provoz na trati mezi Čerčany a Benešovem byl zhruba na dvě hodiny zastaven, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
Událost se stala kolem 09:00. Policisté zatím neznají totožnost mrtvého. "Máme tam výjezd kriminalistů, kteří vše dokumentují a budou prověřovat veškeré okolnosti," uvedla mluvčí. Strojvedoucí měl podle ní negativní dechovou zkoušku na alkohol.
Náhradní dopravu zajišťovaly autobusy. Po 11:00 se podle Richterové podařilo provoz obnovit.