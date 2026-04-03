Koupili kladivo, pak s ním v Praze vykrádali obchody i trafiky

K samotnému vloupání docházelo většinou v nočních hodinách, kdy muži za pomoci kladiva během pouhých pár vteřin rozbili vstupní dveře a posléze v provozovně do připravených tašek naházeli především cigarety a tabákové výrobky.
„Při jejich jednání je neodradil ani hlasitý alarm, který se při vstupu do prodejny spustil. V provozovně při krádeži cigaret strávili vždy pouhých pár minut. V jednom případě se dvojice mužů vloupala i do rodinného domu, kde muž odcizil příruční tašku s doklady, platební kartou a drobnou finanční částkou,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Použili koupené kladivo
Při svém řádění nevynechali ani prodejnu pro domácí kutily a zahrádkáře, z které po násilném vstupu za pomoci kladiva odcizili příruční trezor a dvě úhlové brusky.
„Největším překvapením pro kriminalisty bylo, když na základě dalšího šetření zjistili, že si muži kladivo, které při vloupání použili, zakoupili právě v této prodejně, do které se vloupali. Kriminalisté zjistili, že jejich pozornosti neunikla ani vozidla, do kterých se vloupávali v Praze a Středočeském kraji. Celková škoda na odcizených věcech je přibližně půl milionu korun, nicméně škoda způsobená samotným poškozením dveří a provozovny může být ještě mnohem vyšší,“ informovala Kropáčová.
Kriminalistům se podařilo ztotožnit podezřelé osoby, které postupně zadrželi v průběhu několika dní na různých místech. „Kriminalisté všem zadrženým sdělili obvinění z trestného činu krádež vloupáním a těm kteří se účastnili vloupání do domu rozšířili obvinění o trestný čin neoprávněné opatření platebního prostředku a poškození cizí věci, kdy jim hrozí trest odnětí svobody v délce až pěti let,“ dodala Kropáčová.