Hladový recidivista rozbil dveře školy, v kuchyňce spořádal jídlo zaměstnanců

Pracovníci školy zaznamenali, že se něco děje, kolem páté hodiny ráno. Na kamerách pak viděli podezřelého muže, který se snažil dostat do budovy. Na místo proto přivolali policii.
Společně s hlídkou následně zjistili, že muž rozbil skleněné vstupní dveře a vnikl dovnitř. Rozlehlé prostory školy začali prohledávat a po několika minutách ho našli v kuchyňce, kde si pochutnával na potravinách zaměstnanců školy.
Policisté muže za použití donucovacích prostředků zadrželi. Ukázalo se, že jde o čtyřiapadesátiletého muže ze středních Čech, který má sedmnáct záznamů v trestním rejstříku.
|
Na záznamu ze zásahu je vidět, jak zadržený lehá na zem. Na dotaz policistů, jak rozbil sklo, odpověděl, že měl hlad. Zároveň uvedl, že je Čech. Později dodal, že způsobenou škodu uhradí.
Dechová zkouška na alkohol i jiné omamné látky byla negativní, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Muž skončil na policejním oddělení v Libni, kde je s ním vedeno zkrácené přípravné řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Celkovou škodu policisté vyčíslili na zhruba 11 tisíc korun.