Jedinečný příběh lodí a lidí okolo nabízí právě otevřené Muzeum paroplavby na palubě Vyšehradu, kotvícího poblíž Jiráskova mostu na Rašínově nábřeží.
„Pro parník jsme hledali důstojné využití, protože je obtížné ho provozovat. Proto jsme z něj vytvořili exponát,“ vysvětlil Pavel Mácha, ředitel Pražské paroplavební společnosti (PPS).
V rámci prohlídky Vyšehradu, který z doku vyplul poprvé v roce 1938 pod jménem Antonín Švehla, zájemci navštíví mimo jiné přední salonek, představující historii plavidla i význam paroplavby pro Prahu na přelomu 19. a 20. století.
|
Tisíc let vorařství. Čeští nadšenci nechtějí nechat dávné řemeslo zapadnout
„Bez Pražské paroplavby by Praha vypadala jinak. Na počátku 20. století převezla až dva miliony cestujících ročně. Ve své historii to proto byly právě lodě, které propojovaly pražskou aglomeraci od jihu a nahrazovaly hromadnou dopravu,“ vysvětlil Nikolaj Savický, autor expozice.
Muzeum představí mimo jiné též historické navigační lampy i další autentické prvky lodní výbavy. Expozice ukáže i 3D modely historických parníků, moderních elektrických katamaránů, obrazové i textové materiály o dějinách a současnosti Pražské paroplavby a její budoucnost.
„Naším cílem bylo vytvořit místo, kde si návštěvník může osahat historii, slyšet příběhy řeky a doslova cítit tep parního stroje. Vyšehrad se tak stává živým symbolem 160 let paroplavby v Praze,“ uvedl Pavel Mácha, ředitel Pražské paroplavby.
Řeka v centru Prahy dnes odpoledne vítala též finále Vltavské štafety. Z jihu od Davle v doprovodu dalších plavidel dorazila historická vorová tabule, pod vedením vrátného Jana Pöschla, předsedy spolku Vltavan Purkarec. Akce se účastnila také první dáma Eva Pavlová.
Ta přiznala, že se úkolu doprovázet poslední úsek Vltavské štafety ujala, byť má z vody velký respekt. „Díky vám jsme si mohli připomenout, že Vltava je součástí nejen našich životů, ale i inspirací, poutem, které nás spojuje,“ řekla přítomným.
|
Pražský parník Vyšehrad oslavil sedmdesáté narozeniny
Kapsli s vodou z vltavských pramenů přivítal Symfonický orchestr Českého rozhlasu, kapely Bárka a fanfáry Schwarzenberské gardy. Poté byla voda slavnostně předána a převezena parníkem Vltava na Kampu.
Štafeta měla podle ředitelky Národního památkového ústavu, hlavního pořadatele, Nadi Goryczkové 42 zastavení. Fakt, že Pavlová doprovodila poslední úsek, zvýšil podle ředitelky hodnocení akce. „Projekt spojoval lidi, instituce, všechny, kdo mají rádi Vltavu,“ řekla Goryczková.
Celá akce podle ředitelky směřuje k budoucímu zapsání Vltavy mezi evropské kulturní stezky, které procházejí více státy a které vyhlašuje Rada Evropy.
Cílem je etablovat řeku Vltavu jako evropskou kulturní cestu, podpořit zájem o vltavské kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch podél jejích břehů.
Oslavy věnované ikonické české řece od pátku vyvrcholí výstavou Vltava slavná & splavná v Jízdárně Pražského hradu. Na této akci bude k vidění více než 400 pečlivě vybraných exponátů. Návštěvníci se mohou těšit na skutečné skvosty, které zachycují význam Vltavy v dějinách, umění i každodenním životě.