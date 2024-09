Postihy za excesy na Vltavě při záplavách: povodňový stupeň nerozhoduje

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Pražská policie aktuálně řeší tři incidenty na vodě v souvislosti s povodňovou situací v metropoli.

V neděli ráno se podnapilý muž rozhodl vykoupat se ve Vltavě. S velkou vodou se pak ze Smíchova plavil dva kilometry až pod Karlův most, kde se zachytil rákosí. „Muž plaval od Palackého mostu, kde si ho všimla hlídka městské policie,“ uvedli pražští hasiči na síti X. Poté ho vytáhli přivolaní záchranáři.

„Událost byla zadokumentována a postoupena Státní plavební správě pro možné protiprávní jednání,“ konstatoval Jan Daněk, mluvčí pražské policie.

Stejně policisté naložili s kajakářem, který plul po Vltavě v pondělí. A surfaře zpod Hlávkova mostu čeká totéž, jen co policisté zjistí, kdo to je.

Za svůj nápad jít si zaplavat do rozvodněné řeky nebo ji sjíždět sklízejí aktéři kritiku ze všech stran. Jak od složek IZS, tak od uživatelů sociálních sítí. Vyčítají jim především to, že zbytečně zaměstnávají záchranáře a v případě plavce ohrožují i jejich bezpečí. Komentující se také shodují, že by si dotyční měli práci záchranných složek zaplatit. K tomu možná dojde, protože za porušení zákazu plavby hrozí vysoká pokuta.

Najdou se však i ti, kteří zásahy a postihy vůči aktérům zmíněných incidentů označují za neoprávněné.

„Od člena IZS ve vysoké funkci a hodnosti se cítím oprávněn požadovat elementární znalost situace,“ míří k řediteli pražských hasičů Luďku Prudilovi na Facebooku komentující Felix. „A ta je a byla taková, že plavba je ze zákona zakázána až od vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity, a ten v Praze vyhlášený nebyl.“

„Plavbu (nejen) v Praze může zastavit Státní plavební správa, která tak sice učinila opatřením obecné povahy č. 165/2024, ovšem pouze pro úsek od Velké Chuchle po Jiráskův most pod Vyšehradem, takže plavbě na Štvanici nic nebránilo,“ míní.

Na síti X se přidal uživatel Petr: „Prý se pokutuje od druhého stupně. Jestli se nepletu, je v Praze první. Takže podle platných zákonů tam jezdit může. Že je to blbost je jiná věc, ale obecně vodáci dělají spoustu blbostí..také jsem něco sjel.“

Může to být drahé

Na stůl Státní plavební správy (SPS) co nevidět přistanou policejní protokoly ze zmíněných událostí. Úřad bude zjišťovat, zda k přestupkům skutečně došlo. Sankce může být dosáhnout až 10 tisíc korun, v přestupkovém řízení až 100 tisíc korun.

Státní plavební správa však upozorňuje, že vždy záleží na individuálním posouzení okolností přestupku. „Spatříme-li ve spisu od policie popsaném jednání přestupek, který je možné trestat podle zákona o vnitrozemské plavbě, bude zahájeno řízení, nebo bude daná osoba pozvána k podání vysvětlení, na základě kterého případně dojde k zahájení řízení,“ sdělila Klára Němcová, vedoucí služebního úřadu a ředitelka SPS.

V Praze platí od pátku minulého týdne 1. povodňový stupeň a současně metropole vyhlásila zákaz plavby. Všechny lodě se tak musely odebrat do ochranných přístavů. Podle Němcové se totiž na metropoli v době povodní vztahuje zvláštní režim. „Je to poměrně složitá právní úprava, kterou lidé neznají, což je logické,“ předeslala.

Poukázala na Zákon o vnitrozemské plavbě, který pojednává nejen o zákazu plavby při 2. a 3. stupni povodňové aktivity, ale odkazuje i na vyhlášku 67, Pravidla plavebního provozu. „Tady je uvedená spousta různých úseků vodních cest po celé ČR, včetně Baťova kanálu, Horní Vltavy, Labe, a tam se musí dohledat jednotlivé úseky, pro zjištění, jak to ve skutečnosti je,“ vysvětlila Němcová.

Nezáleží tedy na povodňovém stupni, ale na průtocích. „A ty jsou teď tak vysoké, že je plavba zastavená v celé Praze úplně všude,“ potvrdila Němcová.

Praha je specifická

Jde podle ní o to, že plavba je zakázána v momentě, kdy jsou dosažené vodní stavy nebo průtoky, které ohrožují bezpečnost plavby. A vodní stavy nejsou dány povodňovými stupni, ale průtoky v Praze různých úsecích Prahy.

„Praha je specifická v tom, že i když platí první povodňový stupeň po celou dobu, tak už při průtoku 600 metrů krychlových za sekundu je zastavena plavba od Jiráskova mostu až po Holešovický přístav, při průtoku 800 metrů krychlových za sekundu se plavba zastavuje od Velké Chuchle po Jiráskův jez a od Holešovického přístavu na Mělník už od 450 metrů krychlových,“ ujasnila ředitelka SPS. Takových průtoků Vltava v Praze v minulých dnech skutečně na různých místech postupně dosahovala.

Vyplývá z toho, že by se nikdo neměl vyskytovat na Vltavě na jakémkoliv plavidle, včetně surfu, a je to důvod, proč se úřad bude incidenty, které mu předají policisté, zabývat.

„U přestupkového řízení bude potřeba vědět, kde a kdy i na čem se ten člověk plavil,“ řekla Němcová s tím, že jelikož je měřených úseků na Vltavě mnoho, může nastat i situace, kdy na části Vltavy už se smět plout bude a na části ne.

Ke složitému šetření ale SPS přistoupí, až posléze. „Všichni teď běhají a dokumentují, takže přestupky se začnou řešit, až to celé pomine, není to teď pro nás priorita,“ potvrdila Němcová. Prioritou pro ně například je, aby na Vltavě vydržela loď Pivovar. „Ta nemá žádnou výjimku, nemá tam být, tu provozovatel neuklidil,“ dodala s tím, že i jemu hrozí postih.

Připustila také, že s plavci to bude složitější. „Plavce jsme ještě v historii povodní neřešili,“ přiznala Němcová.

Pohyb těla není plavba

Vzhledem k tomu, že byl povodňovou komisí vydán pouze apel, aby se lidé k řece nepřibližovali a nechodili si například zaplavat, a ne tedy zákaz plavání, oslovila redakce MF DNES právníka s dotazem, zda je vůbec možné plavce pokutovat.

„Podle vodního zákona má každý povinnost řídit se příkazy povodňových orgánů. Pokud by bylo doložitelné, například viditelnou značkou, že někdo dostal pokyn do vody nevstupovat, mohl by to být teoreticky přestupek podle § 63 ods. 3 vodního zákona,“ uvažuje advokát Petr Suchomel s tím, že by se ovšem musel pečlivě prozkoumat individuální případ.

Podotkl také, že u plavce bez plavidla navíc nejde o plavbu. „Plavec nemůže porušit zákaz plavby. Plavba je pohyb plavidla ve vodě, ne těla,“ připomenul.

„Pokud by ale podle něj někdo při povodni ignoroval doložitelný pokyn povodňových orgánů směřujících k zajištění ochrany před povodněmi, bylo by to obdobné tomu, jako kdyby například nepustil záchranáře na svůj pozemek. Pak by mohlo jít o přestupek, za který fyzické osobě hrozí pokuta až 20 tisíc korun,“ dodal.