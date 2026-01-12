„Jedná se o preventivní opatření s cílem zamezit hromadění ledových ker při případných zvýšených průtocích. Práce budou probíhat dle potřeby až do odvolání,“ uvedla mluvčí státního podniku Pavlína Mertl.
Od počátku ledna vodohospodáři ze stejného důvodu rozbíjejí led i ve smíchovském přístavu.
Mráz panuje v Česku několik posledních dní, zamrzly rybníky, jezera a také některé řeky. Podle vodohospodářů ale led na řekách může při následném tání představovat riziko, pohybující se ledové kry mohou ucpat říční koryta. Proto povodí přistupují k preventivnímu opatření.
Konkrétně na Berounce začali vodohospodáři rozbíjet takzvanou ledovou celinu, která v mrazu vzniká na tocích, v radotínském přístavu od ústí řeky až jeden kilometr proti proudu.
Pondělní ráno bylo v Česku ještě mrazivé. Teploty v Čechách a na západě Moravy klesly většinou 12 až 20 stupňů pod nulu, na Šumavě bylo i minus 30 stupňů. V dalších dnech se má podle Českého hydrometeorologického ústavu ale už oteplit a mrznout nemusí ani v noci.
Povodí proto varuje před vstupem na zamrzlé řeky. „Důrazně upozorňujeme na to, že pohyb vody pod ledovou celinou nejsme schopni odhadnout. Vstup na led je vždy velkým rizikem a je pouze na vlastní nebezpečí. Zvlášť v těchto dnech vyzýváme veřejnost ke zvýšené opatrnosti,“ doplnil ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
Státní podnik Povodí Vltavy se stará téměř o 22 tisíc kilometrů vodních toků. Hospodaří se 115 vodními nádržemi, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 307 pevnými jezy a s 22 malými vodními elektrárnami.