Vodohospodáři se připravují na tání. Rozbíjejí led, aby se kry nehromadily

Autor: iDNES.cz, ČTK
  17:52aktualizováno  17:52
S pomocí remorkéru a bagru začali vodohospodáři z Povodí Vltavy o víkendu rozbíjet v pražském Radotíně led na Berounce, aby vytvořili cestu pro ledové kry během očekávaného tání. Totéž budou v následujících dnech dělat i na Sázavě a u soutoku Sázavy s Vltavou.

„Jedná se o preventivní opatření s cílem zamezit hromadění ledových ker při případných zvýšených průtocích. Práce budou probíhat dle potřeby až do odvolání,“ uvedla mluvčí státního podniku Pavlína Mertl.

Od počátku ledna vodohospodáři ze stejného důvodu rozbíjejí led i ve smíchovském přístavu.

Vodohospodáři bourají led, na snímku je soutok Vltavy a Berounky. (leden 2025)
Vodohospodáři bourají led u Lahovického mostu v Praze. (leden 2025)
Vodohospodáři bourají led, na snímku je přístav Smíchov. (leden 2025)
Vodohospodáři bourají led na Berounce. (leden 2025)
32 fotografií

Mráz panuje v Česku několik posledních dní, zamrzly rybníky, jezera a také některé řeky. Podle vodohospodářů ale led na řekách může při následném tání představovat riziko, pohybující se ledové kry mohou ucpat říční koryta. Proto povodí přistupují k preventivnímu opatření.

Konkrétně na Berounce začali vodohospodáři rozbíjet takzvanou ledovou celinu, která v mrazu vzniká na tocích, v radotínském přístavu od ústí řeky až jeden kilometr proti proudu.

Pondělní ráno bylo v Česku ještě mrazivé. Teploty v Čechách a na západě Moravy klesly většinou 12 až 20 stupňů pod nulu, na Šumavě bylo i minus 30 stupňů. V dalších dnech se má podle Českého hydrometeorologického ústavu ale už oteplit a mrznout nemusí ani v noci.

Situace může být velmi nebezpečná, varuje ČHMÚ před noční a ranní ledovkou

Povodí proto varuje před vstupem na zamrzlé řeky. „Důrazně upozorňujeme na to, že pohyb vody pod ledovou celinou nejsme schopni odhadnout. Vstup na led je vždy velkým rizikem a je pouze na vlastní nebezpečí. Zvlášť v těchto dnech vyzýváme veřejnost ke zvýšené opatrnosti,“ doplnil ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Státní podnik Povodí Vltavy se stará téměř o 22 tisíc kilometrů vodních toků. Hospodaří se 115 vodními nádržemi, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 307 pevnými jezy a s 22 malými vodními elektrárnami.

Sněhové zpravodajstvíZobrazit

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Nemocnost v Libereckém stoupla za týden o 75 procent, je pod hranicí epidemie

ilustrační snímek

Nemocnost v Libereckém kraji vzrostla za poslední týden o 75 procent, stále je ale pod hranicí epidemie. Na 100.000 lidí připadá aktuálně 1286 případů akutních...

12. ledna 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Záchrana v poslední chvíli. Ze zchátralé ostravské sýpky vznikne komunitní centrum

Fotografie z dubna 2024 dokazuje, jak v zuboženém stavu svinovská sýpka byla....

Na rekonstrukci a nové využití zchátralé sýpky v ostravském obvodu Svinov, která patří k vůbec nejstarším dochovaným stavbám ve městě, vyhlásí vedení Ostravy architektonickou soutěž. Skoro tři...

12. ledna 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

V Pardubickém kraji vloni zemřelo při nehodách 30 lidí, rok předtím 17

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji zemřelo vloni při dopravních nehodách 30 lidí. Je to výrazně více než v roce 2024, kdy bylo mrtvých 17. Vyplývá to ze statistik, které...

12. ledna 2026  16:27,  aktualizováno  16:27

V Plzeňském kraji se dle meteorologů může dnes od 16:00 do rána tvořit ledovka

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji se podle meteorologů může od dnešních 16:00 tvořit na silnicích ledovka. Výstraha platí do úterních 07:00. Má přijít postupné oteplení a...

12. ledna 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veletrhy Brno dostaly od ÚOHS pokutu 200.000 Kč za smlouvu bez soutěže

ilustrační snímek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal brněnskou městskou společnost Veletrhy Brno pokutou 200.000 korun za zadání zakázky na vodoinstalační...

12. ledna 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

V Pošumaví chtějí mít větší vliv na rozhodování o jaderném úložišti a píšou vládě

Úložiště v areálu jaderné elektrárny Dukovany.

Všech deset dotčených obcí z Pošumaví, kde stát zvažuje hlubinné úložiště jaderného odpadu, chce posílit práva samospráv při rozhodování o tomto projektu. Výzvu ke změně zákona, která by to...

12. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Vodohospodáři se připravují na tání. Rozbíjejí led, aby se kry nehromadily

Vodohospodáři bourají led, na snímku je soutok Vltavy a Berounky. (leden 2025)

S pomocí remorkéru a bagru začali vodohospodáři z Povodí Vltavy o víkendu rozbíjet v pražském Radotíně led na Berounce, aby vytvořili cestu pro ledové kry během očekávaného tání. Totéž budou v...

12. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Mrazy umožnily bruslařům rozjet se i po Novomlýnských nádržích

Mrazy umoĹľnily bruslaĹ™ĹŻm rozjet se i po NovomlĂ˝nskĂ˝ch nĂˇdrĹľĂ­ch

Mrazy posledních dnů umožnily bruslařům rozjet se i po velkých vodních nádržích včetně těch Novomlýnských na Břeclavsku. Některé láká i ostrůvek s kostelíkem...

12. ledna 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

Od požáru auta vzplála skladová hala s papírem, torzo čeká demolice

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda na...

12. ledna 2026  8:02,  aktualizováno  17:45

V Ústeckém kraji rapidně vzrostl počet lidí s respirační nemocí,tři lidé zemřeli

ilustrační snímek

Počet lidí s respiračním onemocněním v Ústeckém kraji po vánočním a novoročním poklesu výrazně vzrostl. V průměru je v regionu 1500 nemocných na 100.000...

12. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

V Karlovarském kraji mírně přibývá lékařů, zubařů ale naopak ubývá

ilustrační snímek

Zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji v roce 2024 evidovala 1313 lékařů, z toho 142 dentistů. Zatímco lékařů v posledních letech mírně přibývá, u zubních...

12. ledna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

U českobudějovické nemocnice nalezli mrtvého muže, asi zemřel na podchlazení

ilustrační snímek

Poblíž českobudějovické nemocnice dnes našli mrtvého muže, který patrně zemřel na podchlazení. Cizí zavinění přivolaný koroner vyloučil. Novináře o tom...

12. ledna 2026  15:45,  aktualizováno  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.