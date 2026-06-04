Srážka lodí na Vltavě v centru Prahy, záchranné složky nacvičují zásah

Autor: bur
Přímý přenos   7:22aktualizováno  10:01
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Na Vltavě v centru Prahy začalo v 10 hodin cvičení záchranných složek, které má simulovat srážku dvou lodí. Akce je inspirována tragickou událostí z května 2019, která se stala v Maďarsku. Portál iDNES.cz nabízí přímý přenos.

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Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému se koná v prostoru mezi mostem Legií a Palackého mostem.

„Cvičení Loď 2026 má simulovat reálnou nehodu lodí, ke které došlo v Budapešti v květnu před šesti lety,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. „Na řešení situace srážky dvou plavidel na vodě ale budeme aplikovat české postupy,“ dodal mluvčí.

V Budapešti se na Dunaji potopila loď s turisty, nejméně sedm lidí zemřelo

Novináři, ale i Pražané či turisté uvidí zásah policistů, hasičů i zdravotnických záchranářů. „V akci bude také vrtulník letecké služby, potápěči či podvodní dron,“ vyjmenoval Řezáč.

Během zhruba hodinu a půl trvající akce nebude zastavený lodní provoz. Podle Řezáče se do akce zapojí asi 200 lidí – nejen záchranářů, ale také figurantů.

Nehoda v Maďarsku se stala 29. května 2019, kdy se v Budapešti na Dunaji v centru města po střetu s jiným plavidlem potopila loď s jihokorejskými turisty. Zachránit se podařilo sedm lidí, dalších 27 pasažérů zemřelo.

29. května 2019
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