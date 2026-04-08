Kvůli odstávce přivaděče nepoteče voda desítkám tisíc Pražanů

Autor: bur
  12:12aktualizováno  12:12
Desítky tisíc Pražanů budou příští týden bez vody. Může za to odstávka přivaděče z vodojemu Jesenice do Písnice. Voda nepoteče prakticky celé úterý a ve středu ráno.

Oblast, ve které 14. a 15. dubna nepoteče voda. | foto: PVK

Omezení dodávek vody pocítí asi 40 tisíc odběratelů v jižní části Prahy od úterý 14. dubna od 5 hodin do středy 15. dubna do 5 hodin.

Přistavení cisteren s pitnou vodou

  • Krhanická 718/27
  • Pšenčíkova 6777/18
  • Cílkova 644/14
  • Otradovická 726/1
  • Písnická 757/54
  • Nad Lesním divadlem 1114/16
  • Zdislavická 720/2
  • Rabyňská 738/16
  • Jílovská 420/33
  • Levského 3220/15
  • Mladenovova 3232/5
  • Vazovova 3228/3
  • Imrychova 881/21

Zdroj: PVK

„Plánované odstavení nadřazeného distribučního systému bude mít přímý dopad na dodávku pitné vody spotřebitelům ve výše položených částech Modřan, Kamýku, Lhotky, Braníku, Krče a Hodkoviček. Celkově se bude jednat o více než čtyřicet tisíc odběratelů,“ informoval mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Část odběratelů bude mít snížený tlak dodávané pitné vody. Úplné přerušení dodávky pocítí hlavně spotřebitelé ve vyšších patrech panelových domů.

Přesnou lokalizaci odběratelé najdou na stránkách PVK v sekci „Havárie“ v mapě „havárií a výluk“. PVK zároveň v dotčených oblastech zajistí náhradní zásobování pitnou vodou.

„Po celou dobu výluky doporučujeme sledovat webové stránky www.pvk.cz, kde jsou informace v režimu online,“ upozornil Mrázek.

Pražská vodovodní síť má délku 3 700 kilometrů, dalších téměř tisíc kilometrů připadá na vodovodní přípojky. PVK zásobují pitnou vodou na 1,4 milionu obyvatel hlavního města a 285 tisíc obyvatel Středočeského kraje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?

Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)

Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá další. Tentokrát ze Smíchova na Waltrovku. Na linku 52 se zkušebně vydá jeden vůz. Dopravní podnik tak...

Písek opravuje Křižíkovu elektrárnu, památka bude opět vyrábět elektřinu

PĂ­sek opravuje KĹ™iĹľĂ­kovu elektrĂˇrnu, pamĂˇtka bude opÄ›t vyrĂˇbÄ›t elektĹ™inu

Písek opravuje Městskou elektrárnu z roku 1888, která je nejstarší fungující vodní elektrárnou v Česku. Dnes technici instalovali opravené Francisovy turbíny....

8. dubna 2026  11:24,  aktualizováno  11:24

Cenu Jantar za populární hudbu může v Ostravě získat Mašková či posmrtně Stypka

ilustrační snímek

Ocenění Jantar pro umělce spojené s Moravskoslezským krajem může v Ostravě za populární hudbu získat zpěvačka Tereza Mašková či posmrtně hudebník David Stypka...

8. dubna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Provoz na železničním koridoru z Brna asi hodinu stál

ilustrační snímek

Provoz na železničním koridoru z Brna na Břeclav dnes dopoledne asi hodinu stál kvůli nálezu mrtvého muže. Před 11:00 byl provoz obnoven, informoval mluvčí...

8. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  11:19

Karlovy Vary udělí čestné občanství emeritnímu biskupovi Františku Radkovskému

ilustrační snímek

Karlovy Vary letos udělí čestné občanství emeritnímu biskupovi Františkovi Radkovskému. Ceny města dostanou trenér Jan Novák a archivář a historik Milan...

8. dubna 2026  11:16,  aktualizováno  11:16

Sjezdovky, nebo domy? Bedřichov chystá referendum o budoucnosti skiareálu

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...

V referendu budou obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Konat se bude 22. května.

8. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Kraj má zájem o výpravní budovu ve Zlíně. Terminál se má začít stavět za rok

Výstavba má navazovat na plánovanou elektrifikaci železniční trati a její...

Zastaralé autobusové a vlakové nádraží ve Zlíně se má brzy začít měnit. Vlakové už příští rok, kdy by měl stát začít s modernizací trati z Otrokovic do Zlína a firma Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka...

8. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou má nově v názvu označení státní

ilustrační snímek

Slovo státní přibylo v názvu muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Muzeum o to usilovalo osm let, očekává od toho zvýšení prestiže. Náklady spojené se...

8. dubna 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

Ceny Jantar odhalily nominace za populární a alternativní hudbu

8. dubna 2026  12:37

Moravské divadlo Olomouc uvede v premiéře Krobotovu inscenaci Bořiny za břehem

ilustrační snímek

Do hospody v Zábřehu na Šumpersku zavede diváky nová inscenace Moravského divadla Olomouc s názvem Bořiny za břehem. Za titulem stojí autorské duo herce a...

8. dubna 2026  10:56,  aktualizováno  10:56

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! nabídne v Krnově deset snímků

ilustrační snímek

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! v Krnově na Bruntálsku letos promítne deset snímků. Divácí je uvidí od 17. do 19. dubna v Kině Mír. Půjde o filmy...

8. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Zákaz sociálních sítí pro děti nestačí. Jak je naučit bezpečnému a zodpovědnému chování?

Pokud dítě pravidla poruší a využívá sociální sítě „tajně“, může to vést k...

Debata o omezování sociálních sítí pro děti sílí v Česku i ve světě. Zatímco někteří volají po zákazech, jiní upozorňují, že realita on-line prostředí je složitější a vyžaduje spíš porozumění než...

8. dubna 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.