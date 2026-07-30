Vodní skútr na Slapech narazil do skály, dítě utrpělo středně těžké zranění

Při nárazu vodního skútru do skály se dnes odpoledne středně těžce zranilo jedno ze dvou dětí, které na něm jely. Záchranáři dítě přepravili letecky do nemocnice. Další dítě a dospělý utrpěli lehká zranění. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby.
Neštěstí v katastru obce Chotilsko se stalo kolem 13:30. "Všichni se dostali z vody ven, jedná se o dospělého muže a dvě nezletilé dívky," řekla ČTK policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Policie podle ní bude prověřovat okolnosti, za jakých k nárazu do skály došlo.
"Jedno dítě se středně těžkým zraněním jsme předali letecké záchranné službě, která ho veze do Motola, druhé dítě a dospělého s lehkými zraněními jsme transportovali do příbramské nemocnice," řekl ČTK mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.