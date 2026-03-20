PVK podle generálního ředitele Petra Mrkose dosavadní systém řízení zmodernizovala po 12 letech. Jedná se o zcela novou softwarovou platformu, jejíž vývoj stál desítky milionů korun.
„Přínosy jsou pro nás jako provozovatele, ale i pro odběratele. Pro nás je hlavní přínos nový software, který je výrazně rychlejší, bezpečnější a využívá prvky umělé inteligence,“ uvedl.
To je podle něj dnes již nezbytné, protože do systému je zapojeno přes 70 tisíc zařízení. Takové množství dat není možné zpracovat ručně. Operátoři mohou v dispečinku v sídle PVK nedaleko stanice metra Flora v reálném čase monitorovat například stav vody ve vodojemech, tlak v potrubí, havárie, spotřebu v konkrétních místech sítě včetně její predikce pro následujících 24 hodin, kvalitu vody, spotřebu energie, fungování čistíren odpadních vod či bezpečnostní prvky jednotlivých vodárenských zařízení.
„Pro odběratele hlavní přínos očekáváme v tom, že budeme rychleji předávat informace, protože systém nám dnes propojuje hlášení z terénu s dispečinkem a následnou distribucí odběratelům,“ dodal ředitel. Efektivnější podle něj bude i práce v terénu. Software by měl šetřit peníze například lepším plánováním nákupů elektřiny na základě predikcí spotřeby.
Novinkou jsou podle Mrkose kromě zapojení prediktivních algoritmů také nové funkční moduly, a to energetický dispečink, bezpečnostní dispečink a nový systém geografického zobrazení dat.
„Do budoucna si myslím, že významně ovlivní systém fungování vodárenství v Praze,“ dodal ředitel. „Významný přínos pro životní prostředí vidím v novém energetickém dispečinku, který plně umožní využití našich obnovitelných zdrojů energií a podpoří stabilizaci energetické sítě Prahy,“ uvedl náměstek pražského primátora Michal Hroza (TOP 09).
Pražská vodovodní síť měří asi 3 700 kilometrů, dalších téměř tisíc kilometrů připadá na vodovodní přípojky. PVK zásobují pitnou vodou na 1,4 milionu obyvatel hlavního města a 285 tisíc obyvatel Středočeského kraje.
Stoková síť měří 3 904 kilometrů a je na ni napojeno 127 866 kanalizačních přípojek. Chod celé sítě zajišťuje také 349 čerpacích stanic. Zhruba 92 procent odpadních vod čistí ústřední čistírna na Císařském ostrově, zbytek některá z 21 menších čistíren na okrajích metropole.
PVK vlastní z 51 procent francouzská Veolia a ze 49 procent Praha. Vodohospodářskou infrastrukturu si firma pronajímá od PVS, které platí nájem. Ten má být letos 3,93 miliardy korun, PVS peníze využívá na obnovu a modernizaci sítě. Praha chce po roce 2028, kdy skončí kontrakt mezi PVS a PVK, odkoupit od Veolie zbylý podíl v PVK a stát se jediným vlastníkem firmy.