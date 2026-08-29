V muzeu se koná masově navštěvovaná akce Tankový den. Vojenský historický ústav Praha na facebooku uvedl, že nehoda se stala mimo oficiální program.
Událost byla hlášena po 13:30. Podle policie se vozidlo převrátilo na bok. Řídil ho třiatřicetiletý muž, který podle dechové zkoušky před jízdou nepil alkohol. „Ve vozidle s ním byli další dvě dospělé osoby a dva nezletilí chlapci, ti utrpěli lehčí zranění,“ řekla Schneeweissová.
Vojenský historický ústav uvedl, že zranění utrpěl také zaměstnanec společnosti Tatra Defence. „Havarovaným vozem je pancéřovaná Tatra Tadeas a jedním zraněným zaměstnanec společnosti Tatra Defence, řekl ČTK Andrej Čírtek, mluvčí Czechoslovak Group, kam Tatra Defence spadá.
Podle Novákové záchranáři ošetřili dva pacienty. „Jednoho se středně těžkým poraněním hlavy jsme po ošetření vezli do Thomayerovy nemocnice a druhého s lehkým zraněním do nemocnice v Benešově,“ dodala Nováková bez dalších podrobností.
Vojenský historický ústav uvedl, že se nehoda stala při samostatném předvádění nejnovější techniky společnosti Tatra Defence pro štáb TV Prima. „Událost se odehrála mimo oficiální program 22. Tankového dne a netýkala se návštěvníků akce. Zraněnou osobou je zaměstnanec společnosti Tatra Defence,“ dodal ústav.
Vojenské technické muzeum v Lešanech se otevřelo v roce 1996 v bývalých dělostřeleckých kasárnách. V halách, pod přístřešky a na volném prostranství představuje stovky historických tanků, kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel.
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Rozsahem a složením sbírek patří mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu. Unikátní je zejména sbírka československých vojenských dopravních prostředků z období 1918 až 1939 a kolekce kanonů systému Škoda.