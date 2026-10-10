Volby v Benešově vyhrálo Benešov pro život, druhá je Volba pro Benešov

Autor: ČTK
  19:35aktualizováno  21:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Komunální volby v Benešově vyhrálo uskupení Benešov pro život, získalo sedm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. V minulých volbách bylo třetí, polepšilo si o dva mandáty. Druhá Volba pro Benešov naopak o jednoho zastupitele přišla, nyní jich má šest. Lídr Benešova pro život Jakub Hostek ČTK řekl, že chce přednostně jednat o koalici s dosavadními partnery na radnici, tedy Volbou pro Benešov a ODS.

On sám se bude ucházet o funkci starosty, nyní je místostarostou. "Je naprosto logické, že Benešov pro život by si o starostu měl říct," uvedl. Benešovským starostou byl už v letech 2016 až 2018 jeho otec, tehdejší lídr ČSSD Petr Hostek. "Bude to druhý Hostek, ale úplně jiný Hostek," řekl ke svému případnému angažmá v čele radnice.

Povolební jednání chce vést v první řadě s dosavadními partnery na radnici. "Oni budou ti první, se kterými usedneme k jednacímu stolu, protože stávající koalice funguje a je naprosto logické, abychom spolu vedli jako první rozhovory o dalším uspořádání radnice. To ale neznamená, že na tom budeme nějak dogmaticky trvat a že se s ostatními nebudeme bavit," dodal Hostek.

Třetí skončilo uskupení Srdcem pro Benešov (TOP09, STAN), bude mít pět zastupitelů. Čtvrté ANO má též pět mandátů, tři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šestí jsou Piráti s jedním mandátem. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 44,17 procenta voličů, minule jich bylo 43,08 procenta.

Volba pro Benešov, které dosud patřil post starosty, si proti minulým volbám o jeden mandát pohoršila. "Ale myslím, že naše očekávání bylo naplněno, protože jsme šli do voleb s tím, že jakýkoliv výsledek nad 20 procent pro nás bude úspěch," řekl ČTK lídr uskupení Tomáš Budil. To, zda by mohla pokračovat dosavadní koalice, bude podle něj záležet na dalším jednání. "Ta varianta tady existuje, ale uvidíme. To asi bude na vítězi voleb, aby ta jednání zahájil," dodal Budil. Podle Hostka lze čekat, že v neděli budou jednání uvnitř jednotlivých uskupení a první povolební vyjednávání začnou v pondělí.

Před čtyřmi lety vítězná Volba pro Benešov získala 25,01 procenta hlasů a sedm mandátů. Druhé skončilo hnutí ANO s 18,78 procenta a pěti mandáty, třetí Benešov pro život obdržel 16,34 procenta a pět zastupitelů. Čtvrté Spolu získalo tři mandáty, stejně pátí STAN. Šestí skončili Piráti se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadily SPD a Trikolora s jedním zastupitelem. Na osmém místě skončila Obnova s jedním mandátem.

Volba pro Benešov se tehdy dohodla na koalici se Spolu a s uskupením Benešov pro život. Starostou se stal lídr Volby Jaroslav Hlavnička, který v čele radnice byl s výjimkou let 2016 až 2018 od roku 2010. V letošních volbách už nechtěl být lídrem a kandidoval ze šestého místa. Do zastupitelstva se dostal jako pátý.

Výsledky komunálních voleb:

Strana Procenta Hlasy Mandáty

Benešov pro život 23,32 31.073 7

Volba pro Benešov 21,34 28.435 6

Srdcem pro Benešov (TOP 09, STAN) 16,39 21.844 5

ANO 16,1 21.456 5

ODS 11,74 15.646 3

Piráti 6,15 8200 1

SPD 2,97 3956 0

Benešovská levice 1,97 2630 0

Zdroj: www.volby.cz

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