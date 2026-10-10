Volby v Berouně znovu vyhrál Beroun sobě, bude jednat se Společně pro Beroun

Autor: ČTK
  19:46aktualizováno  22:21
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Komunální volby v Berouně opět vyhrálo uskupení Beroun sobě, získalo sedm mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. O jednoho zastupitele si polepšilo. Volební jednička a kandidátka na starostku Barbora Skálová ČTK řekla, že chce přednostně jednat o koalici se sdružením Společně pro Beroun, které skončilo druhé s pěti mandáty. Obě uskupení byla dosud v opozici.

Naopak Naše Česko, v jehož čele stála dosavadní starostka a bývalá občanská demokratka Soňa Chalupová, získalo jediný mandát. Chalupová se do zastupitelstva nedostala, výsledek voleb je pro ni zklamáním. Zcela bez mandátu skončila ODS. Letošní volby podle Skálové ukázaly, že si lidé přejí změnu.

Třetí Nezávislí Berouňáci budou mít čtyři zastupitele. Čtvrté ANO má tři mandáty, jednoho zastupitele bude mít na pátém místě Naše Česko. Šestý je Puls s jedním mandátem. Voleb se zúčastnilo 41,1 procenta voličů.

"Nejen náš výsledek, ale i výsledek toho druhého na pásce, což je Společně pro Beroun, mluví o tom, že lidé v Berouně si přejí změnu. My moc doufáme, že ji přineseme," uvedla Skálová. Věří, že se nebude opakovat situace z minulých voleb, kdy Beroun sobě také vyhrál, ale nakonec se do vedení radnice nedostal. "Tentokrát nám vesmír přihrál lepší konstelaci, takže věříme tomu, že složíme koalici," míní Skálová.

Povolební jednání začnou v neděli nebo v pondělí. Společně pro Beroun je pro Beroun sobě podle Skálové primární koaliční partner. Dohromady by měly v zastupitelstvu těsnou většinu jednoho hlasu. "Bude to první uskupení, s nímž budeme jednat o koalici. Podle výsledku se rozhodneme, jestli do koalice přibereme ještě někoho dalšího," dodala Skálová.

"Výsledek voleb je pro mě zklamáním, ale voliči se rozhodli, že chtějí ty, kdo slibují. My jsme pracovali, oni slibují," řekla ČTK Chalupová, která se nedostala do zastupitelstva. Při sčítání posledních okrsků ji přeskočil Zdeněk Liehne kandidující na osmém místě.

"Rozmyslím se, jestli se ve svém věku ještě vrátím ke geologii, nebo se porozhlédnu po něčem jiném," uvedla.

Volební zisk Našeho Česka, které po svém odchodu z ODS založil jihočeský hejtman Martin Kuba, a ODS by dal podle Chalupové dohromady počet voličů v Berouně, kteří volí pravici. Přesto odchodu z ODS nelituje. "Možná by ten výsledek byl lepší pro ODS, ale nebyl by lepší pro nás, kteří jsme odešli. Ta strana se už stala něčím úplně jiným," dodala.

Beroun sobě před čtyřmi lety získal šest mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se čtyřmi mandáty, třetí Nezávislí Berouňáci měli také čtyři zastupitele. Na čtvrtém místě skončila ODS se třemi mandáty, dva zastupitele mělo na pátém místě Společně pro Beroun - STAN, KDU-ČSL, TOP 09. Lepšímu Berounu a Lidem pro Beroun (SPD) vynesly volby po jednom zastupiteli. Hlasování se zúčastnilo 40,86 procenta voličů. Na koalici se dohodli Nezávislí Berouňáci s ODS a hnutím ANO. Dohromady měli těsnou většinu 11 z 21 hlasů. Starostkou se stala Chalupová, tehdy jako lídryně ODS.

Občanští demokraté v Berouně se před letošními volbami ocitli ve složité situaci, místní sdružení opustilo 14 z 20 členů. Berounský radní David Minařík a další členové místní ODS zamířili právě ke Kubovu Našemu Česku. Členství ve straně ukončila také Chalupová. Nakonec se podařilo sestavit kandidátku z mladých lidí, kterou vedl dvacetiletý student Matěj Suchopár. Při sestavování kandidátky oslovil své známé, většinu kandidátů sehnal sám.

Výsledky komunálních voleb

Strana Procenta Hlasy Mandáty

Beroun sobě 29,54 36.449 7

Společně pro Beroun 21,78 26.875 5

Nezávislí Berouňáci 17,58 21.688 4

ANO 12,39 15.289 3

Naše Česko 5,98 7374 1

Puls 5,51 6804 1

ODS 4,36 5376 0

Lidé pro Beroun/SPD 2,86 3535 0

zdroj: www.volby.cz

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