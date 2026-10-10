Mělník bude mít zřejmě nové vedení, dosavadní koalici se možná nepodaří zůstat ve vedení města, nemá dost mandátů, řekl dnes ČTK starosta Tomáš Martinec (ODS). Vítězné ANO, které je spolu s ODS ve vedení města, si oproti volbám před čtyřmi roky polepšilo zhruba o půl procenta hlasů na 18,21, počet mandátů zůstal stejný - čtyři. Ve vedení města by zástupci hnutí chtěli pokračovat, avšak bude záležet na výsledcích jednání, řekl ČTK místostarosta Mělníka Petr Kowanda (ANO). ODS skončila druhá taktéž se čtyřmi mandáty. Třetí ve volbách skončilo nové uskupení MLK, které už dnes jedná s hnutím bývalého starosty Ctirada Mikeše (Pro město), řekl ČTK lídr MLK Jindřich Špergl.
Jednat o koalici chce s dalšími uskupeními i ODS. "Máme naplánovaná jednání, ale výsledek zřejmě nebude pozitivní," uvedl Martinec. Podle něj se dosavadní koalici pravděpodobně nepodaří pokračovat ve vedení města.
Čtvrté Pro město má čtyři mandáty, tři zastupitele budou mít na pátém místě Mělničané. Šestý je Mělník 2022 s jedním mandátem. Sedmou příčku obsadí Naše Česko s jedním zastupitelem.
Minulé volby vyhrála v Mělníku společná kandidátka ODS a TOP 09. S 18,97 procenta hlasů získaly pět mandátů. Druhé bylo ANO se 17,76 procenta a čtyřmi mandáty. Stejný počet křesel získalo také Mé město se 17,53 procenta hlasů. Po dvou mandátech získala uskupení Máme rádi Mělník (8,89 procenta), Mělničané (8,68 procenta) a Mělník 2022 s podporou Strany soukromníků (8,04 procenta). Svobodný soutok obdržel 5,94 procenta hlasů a jeden mandát, stejně tak Piráti a Zelení se 5,53 procenta hlasů. Hlasování se zúčastnilo 40,54 procenta voličů. Na koalici se dohodly ODS a TOP 09, ANO a Mělník 2022 s podporou Strany soukromníků. Měly dohromady 11 křesel v zastupitelstvu, které má 21 členů. Starostou se stal Tomáš Martinec (ODS). V roce 2024 radní Jindřich Špergl (za TOP 09) rezignoval na funkci, dva nezávislí zastupitelé zvolení za Mé město naopak koalici podpořili.