Komunální volby v Příbrami vyhrálo hnutí ANO, v pětadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít osm křesel. Proti minulým volbám si o tři mandáty pohoršilo. O koalici chce od neděle jednat napříč politickým spektrem. První schůzku má naplánovanou s ODS, s níž dosud vládlo, řekl ČTK lídr Vladimír Karpíšek. V novém zastupitelstvu už ale dosavadní koalice nemá většinu. Druzí Spojenci naopak posílili, získali šest mandátů místo dosavadních čtyř. Povolební jednání už podle volební jedničky Markéty Škodové začala, otevřeno je více cest.
Třetí Příbram zdola, které je sdružením Pirátů, Zelených a nezávislých, bude mít čtyři zastupitele. ODS má dva mandáty, stejně jako Šance pro Příbram a SPD. Sedmou příčku obsadí Příbramáci pro Příbram s jedním zastupitelem. Vyplývá to z výsledků hlasování na serveru www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 39,62 procenta voličů.
"Ubylo nám zastupitelských mandátů, musíme s tím pracovat. Ale i tak máme ze všech nejvíc a máme možnost vyjednávat a projednávat s ostatními stranami, jak budeme pokračovat ve spolupráci, aby to bylo co nejlepší pro Příbram," komentoval výsledek ANO Karpíšek. Nyní podle něj vzniká vyjednávací tým a od neděle začnou jednání. Zatím má ANO naplánovanou schůzku s ODS, s ostatními stranami se ještě musí domluvit.
Podle Škodové už povolební jednání začala. "Vzhledem k výsledku je otevřeno více cest a my teď vůbec nejsme schopni říct, která nakonec povede k dohodě nebo většině v zastupitelstvu," uvedla. Podotkla, že dvě nejsilnější uskupení by měla dohromady 14 mandátů, tímto směrem se ale podle ní jednání neubírají.
Minulé volby v Příbrami vyhrálo ANO, získalo 34,52 procenta hlasů a 11 mandátů v zastupitelstvu. Druzí skončili Spojenci se 14,62 procenta a čtyřmi zastupiteli. Zbylá uskupení, tedy SPD, Šance pro Příbram, Příbram 2030, Piráti a ODS, získala po dvou mandátech. Voleb se zúčastnilo 38,42 procenta voličů. Starostou Příbrami se stal lídr hnutí ANO Jan Konvalinka. Na koalici se ANO dohodlo s ODS, v pětadvacetičlenném zastupitelstvu měly těsnou většinu 13 hlasů.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 27,30 59.756 8
Spojenci 23,09 50.548 6
Příbram zdola/Piráti 16,51 36.130 4
ODS 7,49 16.388 2
Šance pro Příbram 7,27 15.920 2
SPD 6,82 14.932 2
Příbramáci pro Příbram 6,43 14.075 1
Přátelé Příbrami a Březových Hor/KDU-ČSL 3,37 7377 0
KSČM 1,72 3763 0
zdroj: www.volby.cz