Voliči ve V. Přílepech budou v referendu rozhodovat o postoji k přeložce II/240

Voliči ve Velkých Přílepech u Prahy budou v referendu rozhodovat o postoji obce k přeložce tahu II/240, který propojuje dálnice D7 a D8, a k chystanému obchvatu obce. Referendum se koná v pátek a v sobotu, zároveň s komunálními volbami. V dřívějším referendu vyjádřili obyvatelé nesouhlas, ale záměr, který bude investicí Středočeského kraje, byl od té doby upraven. Kromě obchvatu přibyla protihluková opatření, upravené je i vedení silnice u mimoúrovňové křižovatky. Uskutečnění obou investic by mělo Velkým Přílepům ulehčit od dopravní zátěže, řekla dnes ČTK starostka obce Kamila Handlová. Tah II/240 slouží jako jedna z tranzitních tras pro řidiče z okolních obcí při cestě do Prahy.
Vyčleněné koridory pro záměr má Středočeský kraj v takzvaných Zásadách územního rozvoje jako veřejně prospěšné stavby. "Dokument kraje je nadřazený," uvedla starostka a dodala, že výsledek referenda ovlivní to, jak bude obec postupovat v rámci úředních oficiálních vyjádření ke stavbě, což může například ovlivnit délku povolovacích řízení.
Voliči budou v referendu odpovídat na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec změnila svůj dosavadní nesouhlasný postoj vycházející z výsledku referenda před devíti lety a podporovala výstavbu přeložky i obchvatu, a to za dvou podmínek: obchvat Velkých Přílep bude zprovozněn nejpozději současně s přeložkou silnice a budou dodržena všechna navržená protihluková opatření a zachována prostupnost krajiny.
Pro stavbu obchvatu nyní pokračuje řízení o povolení záměru jeho první etapy. Pro přeložku je třeba doplnit podklady pro žádost o územní řízení. Tvořit ji mají tři etapy: první mezi D7 a Kralupy nad Vltavou, druhou bude obchvat Kralup a třetí úsek mezi Kralupy a obcí Úžice u D8. Termín zahájení stavby není stanovený, předpokládané dokončení je po roce 2029.