Přemnožené vosy útočí z hladu. Hasiči i záchranáři vyjíždějí k bodnutí častěji

V budoucnu bude možná Pražany sužovat další nebezpečný bodavý hmyz. Postupně se totiž k hranicím města blíží invazivní sršeň asijská. Její první výskyt odborníci zaznamenali loni v říjnu v Plzni. Od té doby například několik jedinců vědci objevili také v blízkosti Rudné u Prahy. Tady by díky nižší nadmořské výšce dokonce mohli někteří jedinci přežít zimu. Invazivní druhy se často na nová místa zavlečou spolu s různým nákladem, existuje proto možnost, že by sršeň asijská doputovala do hlavního města po dálnici D5, podél jejíž trasy na tento hmyz lidé narážejí.